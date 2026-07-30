¿Sabe usted que Jácome ofrece cigalas por su cumpleaños?

¿Sabe usted que el alcalde está de cumpleaños este fin de semana y estáis todos invitados? ¿Que así lo anunció en sus redes pero lo borró de inmediato? ¿Que quiénes serían los destinatarios? ¿Que este año emigra a un conocido pazo de Amoeiro? ¿Que promete cigalas para los asistentes? ¿Que de regalo solamente pide limosna para un par de trajes? ¿Que este año a ver si su tarta nos cuesta menos de 5.000 euros a todos los ourensanos?

Relacionado Jácome retira los presupuestos del pleno de agosto en un nuevo cambio de rumbo en su tramitación