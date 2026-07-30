¿Sabe usted que Jácome ofrece cigalas por su cumpleaños?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el alcalde solamente pide una limosnilla para vestirse

El coche oficial del Concello de Ourense siendo retirado por la grúa
El coche oficial del Concello de Ourense siendo retirado por la grúa

¿Sabe usted que el alcalde está de cumpleaños este fin de semana y estáis todos invitados? ¿Que así lo anunció en sus redes pero lo borró de inmediato? ¿Que quiénes serían los destinatarios? ¿Que este año emigra a un conocido pazo de Amoeiro? ¿Que promete cigalas para los asistentes? ¿Que de regalo solamente pide limosna para un par de trajes? ¿Que este año a ver si su tarta nos cuesta menos de 5.000 euros a todos los ourensanos?

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