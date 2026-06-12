Jácome podrá adjudicar el autobús tras el levantamiento del reparo

La concesión del transporte público puede quedar cerrada este viernes después de que el pleno municipal haya levantado el reparo formulado por el interventor, quien argumentó una insuficiencia crediticia en el Concello para objetar un contrato que ronda los 50 millones de euros, y contra el que el gobierno municipal argumentó que "existe un documento contable con fondos superiores al coste de la concesión", en palabras del secretario municipal Francisco Cacharro.

Una argumentación que no convence ni al PSOE ni al BNG, que recordaron al regidor la delicada situación económica del consistorio para advertirle que el contrato tiene muchas papeletas para acabar en el contencioso administrativo. "Queren acelerar a sinatura, aínda que non hai diñeiro", intervenía Luis Seara, portavoz nacionalista, "e xa admiten que haberá que indemnizar (a la futura concesionaria) por non poder pagar". A estas críticas unía su voz la socialista María Fernández, recordando que aún se adeudan a Avanza (empresa que presta ahora el servicio en precario) hasta dos años del servicio. "Teñen reclamada a anualidade de 2024, lle deben a de 2025 e o que levamos do 26", enumeraba la edil quien se cuestionaba si la nueva empresa llegará a recibir algún pago.

Frente a eso, el PP abogó por no prorrogar una precariedad que ya se extiende 11 años. "Hemos tenido que aprobar varias modificaciones de crédito porque las empresas acuden a la vía judicial para cobrar", recordaba el popular Javier Rodríguez Novoa, quien optaba por "no prorrogar esta situación", pero exigiendo al alcalde que "empiece a asumir alguna responsabilidad política. Es culpable (de la precariedad) por omisión. El servicio lleva once años en precario, y usted ha gobernado siete, no se comporte como si acabara de ganar las elecciones".

Más balones fuera

Ante esta interpelación, el alcalde volvió a responsabilizar a toda la cadena administrativa de los problemas para preparar concesiones y contratos, afirmando que "si sacar adelante una concesión es tan complicado, es por las leyes estatales. Así estamos", culpando también al funcionariado al asegurar que "no podemos cambiar muchas cosas, porque no se puede despedir. Si no, otro gallo cantaría".

El regidor reconocía que la renovación de las concesiones no ha sido prioritatia en su agenda de gobierno porque "tener los servicios en precario es preferible a realizar obras", puesto que, según Jácome, "en precario nos salen más baratos algunos servicios".

A Junta de Gobierno

Durante la segunda ronda de intervenciones, María Fernández insistió en que "é igual que se levante o reparo. Non se pode pagar á actual concesionaria, nin se poderá pagar á seguinte", lo que le valió que el alcalde se refiriese a ella como "portavoz de los terraplanistas", antes de llamar directamente "mentiroso" a un Luis Seara que anticipaba que "esta concesión a vai tirar a xustiza".

Democracia Ourensana se quedó sola votando el levantamiento del reparo, al que se opusieron PSOE y BNG. El PP optó por abstenerse argumentando que "no quiero darle la razón a ninguno de los informes de este expediente", en palabras de Javier Rodríguez Novoa.

La concesión irá ahora a la Junta de Gobierno para su aprobación inicial, aunque el gobierno municipal espera varios recursos en su contra desde algunas de las empresas participantes.