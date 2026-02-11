LLUVIAS
Nils vuelve a dejar Ourense pasada por agua

¿Sabe usted que Jácome podrá ir a declarar el viernes 13 sin perderse su querida Noite das Bruxas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la suerte de Jácome se presenta antes de que tenga que declarar

Cartel de la Sexta 13, Noite das Bruxas
Cartel de la Sexta 13, Noite das Bruxas

¿Por qué el municipio portugués de Montalegre ha decidido cancelar la denominada Sexta 13? Porque Jácome, cliente habitual de la fantasmada, tendrá que declarar ese mismo día investigado por apropiación indebida. Nooo -Porque la previsión de viento y lluvia intensos han aconsejado hacer un paréntesis en la Noite das Bruxas. ¿Sabe usted que en marzo habrá otro viernes 13 que celebrar? -Y en noviembre, también.

