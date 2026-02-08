¿Sabe usted que los calamares servidos en el Parlamento Europeo, distan mucho de la receta del Pulpo á Feira?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la invitación de Turismo de Carballiño a la presidenta del Parlamento Europeo a la Fiesta del Pulpo
¿Sabe usted que los calamares servidos en el Parlamento Europeo, que generaron gran polémica, distan mucho de la receta del Pulpo á Feira? ¿Que el concejal de Turismo de Carballiño Manolo Dacal saco una nota de prensa diciendo que va a invitar a la presidenta del Parlamento Roberta Metsola a la Fiesta del Pulpo de Carballiño? ¿Y que la invitación también será extensiva al equipo de cocina de la Eurocámara?
