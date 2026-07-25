Jácome suspende ahora el pleno de presupuestos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha dejado sin efecto la convocatoria del pleno extraordinario previsto para este lunes, 27 de julio, en el que pretendía desestimar las alegaciones de la oposición y aprobar definitivamente el Presupuesto General de 2026. El regidor ha dado marcha atrás -como ya es costumbre- apenas 24 horas después de que el PP solicitase un informe jurídico advirtiendo de que llevar las cuentas directamente a pleno sin someterlas al dictamen previo de la comisión de pleno constituía un vicio de forma. Ante esta advertencia, Jácome ha asumido tramitar el expediente por la vía ordinaria en la comisión fijada para el próximo miércoles, 29 de julio, paso previo e imprescindible antes de convocar la sesión plenaria del mes de agosto.

Este proyecto presupuestario se encuentra en esta fase tras un largo conflicto. El pasado mes de mayo, el pleno rechazó las cuentas presentadas por el gobierno local y Jácome perdió la cuestión de confianza vinculada a las mismas. Sin embargo, al no lograr la oposición (PP, PSOE y BNG) un acuerdo para presentar un candidato alternativo mediante una moción de censura en el plazo legal de un mes, el presupuesto quedó aprobado inicialmente de forma automática.

Durante el periodo de alegaciones, la oposición en bloque y el sindicato CSIF registraron reclamaciones exigiendo la nulidad del proceso. Los impugnantes denuncian la ausencia del informe preceptivo de la Intervención General, la existencia de una deuda acumulada de 15,7 millones de euros en facturas no aplicadas (cuenta 413), la falta de crédito para el nuevo contrato de autobuses urbanos -lastrado por un requerimiento judicial de 3,5 millones para pagar a la anterior concesionaria- y la falta de negociación colectiva en el capítulo de personal.

A pesar de estas advertencias y de las notas de reparo del propio interventor municipal, el plan del alcalde pasa por no modificar el documento y desestimar todas las alegaciones en bloque apoyándose en informes de la Secretaría Xeral, la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos, pero carece de mayoría en el pleno.

Vía judicial en el horizonte

Si la aprobación saliese adelante, la batalla se podría trasladar a los tribunales, donde ya han caído presupuestos anteriores por la falta de negociación en el capítulo de personal, contra lo que el CSIF ha vuelto a alegar en esta ocasión.