Jácome rinde cuentas ante el juez por sus dobles ingresos

Ourense amanece este viernes sumergida en el ambiente del Entroido, pero para su alcalde la jornada no se presenta festiva. A las 9,15 horas, Gonzalo Pérez Jácome tiene una cita en el edificio judicial. Allí, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, deberá declarar como investigado por un presunto delito de apropiación indebida.

La comparecencia se plantea como un examen a una trayectoria marcada por la opacidad y una histórica capacidad para salir indemne de los tribunales. Este viernes, el político que ha hecho del disfraz su mejor baza electoral se ve obligado a dar explicaciones y quitarse la máscara ante la Justicia -a no ser que se acoja a su derecho a no declarar-.

La causa por la que se le investiga tiene su origen en la querella de su exmano derecha, Telmo Ucha, quien ha logrado que el magistrado ponga el foco en las cuentas personales del regidor. La tesis de la acusación sostiene que Jácome diseñó un plan para enriquecerse a costa del erario público al percibir íntegramente su salario municipal -uno de los más altos de Galicia, unos 77.000 euros brutos anuales- con dedicación exclusiva sabiendo que era incompatible con los beneficios de su televisión privada, Auria TV.

El origen

El origen de este presunto fraude se remonta a agosto de 2019, apenas un mes después de acceder al cargo, cuando el alcalde retiró una solicitud de compatibilidad justo después de recibir un informe negativo de la Asesoría Jurídica que le advertía de que la compatibilidad de ingresos no se podía aplicar en su situación.

Este movimiento sugiere que Jácome optó por ocultar desde entonces su realidad económica antes que renunciar a una de sus dos fuentes de ingresos, como le exigía la norma, a pesar de ser consciente de que cobrar dedicación exclusiva como alcalde y seguir facturando en su televisión eran incompatibles.

Uno de los ejemplos de la confusión entre lo público y lo privado de Jácome, también investigado en los juzgados, es el caso de Germán López, contratado como asesor del Concello, pero que, según confesó él mismo ante la Policía Judicial fue fichado “para grabar en Auria TV”. A esto se suma la sospecha sobre la compra con fondos públicos de cámaras profesionales con las que se grabaría cntenido del canal privado del alcalde y el desvío completo de los fondos del grupo municipal de Democracia Ourensana a su televisión.

Hasta la fecha, Jácome ha demostrado ser un superviviente, acumulando archivos en causas que habrían acabado con cualquier carrera política: desde la supuesta financiación ilegal hasta los polémicos audios sobre blanqueo y cohecho que fueron anulados por su “origen ilícito”. Esa aparente bula contrasta con la celeridad aplicada a otros alcaldes que perdieron el cargo por casos de menor calado. Sin embargo, la investigación que hoy le ocupa es distinta, pues ya no depende solo de testimonios, sino de un rastreo de pruebas materiales y confesiones directas que han forzado al juez a levantar su secreto fiscal para auditar sus declaraciones de IRPF e IVA desde 2019.

La cita judicial de hoy permitirá empezar a abrir camino ante el secreto mejor guardado del regidor: su patrimonio. La soledad de Jácome es total si se compara con el resto del mapa político gallego. Mientras alcaldes como Abel Caballero, Inés Rey o Fernández Lores publican sus bienes, inversiones y deudas al detalle -declarando desde coches hasta pequeños ahorros o grandes fondos de inversión-, él se mantiene como el único que oculta sistemáticamente su patrimonio.

Además, la mañana judicial contará con un testimonio clave: el de Juan Ramón Costas, actual “city manager” y en 2019 asesor jurídico autor del informe que avisó de la incompatibilidad. Costas, nombrado hace unos meses por Jácome en el puesto mejor remunerado de su séquito de confianza, tendrá que decidir si ratifica ahora su criterio técnico ante el juez.