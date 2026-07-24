Jácome convoca pleno el lunes para votar los presupuestos del Concello de Ourense

El Concello de Ourense celebrará este lunes un pleno extraordinario decisivo. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, someterá de nuevo a votación la aprobación definitiva de los presupuestos generales de 2026, cifrados en 128,6 millones de euros. El documento llega tras su aprobación inicial, al no presentarse moción de censura tras perder Jácome la cuestión de confianza en mayo, y tras recibir cuatro reclamaciones.

Ana Méndez, como portavoz del Grupo Popular, y Natalia González, en representación de los socialistas, alegaron, entre otros motivos, la falta del informe preceptivo de la Intervención y deficiencias en la cobertura presupuestaria o la negociación colectiva. Por su parte, el sindicato CSIF denunció vulneraciones en la ley de empleo público, mientras que Luis Seara , portavoz del BNG, cuestionó la suficiencia de crédito en ciertas partidas.

La propuesta de Jácome pasa por desestimar todas estas objeciones, amparándose en los informes técnicos de la Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Gestión Económica, manteniendo el texto inicial. Con todo, la viabilidad de la propuesta es incierta. Al buscar rechazar las enmiendas de los grupos de la oposición que ya le retiraron su confianza, se prevé un voto en contra mayoritario.