¿Sabe usted que el nuevo Jardín del Posío hace aguas? ¿Que a la mínima que hay alguna adversidad meteorológica como calor o lluvia, los múltiples defectos de su “renovación” se notan a mares? ¿Que ahora con la lluvia más que un jardín es un “megacharco”? ¿Que el sistema de drenaje hace aguas? ¿Que dónde está la barca para poder cruzar de un lado a otro del jardín?