¿Sabe usted que el Jardín del Posío parece más bien la piscina municipal?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, el Jardín del Posío, la pequeña Venecia ourensana
¿Sabe usted que el nuevo Jardín del Posío hace aguas? ¿Que a la mínima que hay alguna adversidad meteorológica como calor o lluvia, los múltiples defectos de su “renovación” se notan a mares? ¿Que ahora con la lluvia más que un jardín es un “megacharco”? ¿Que el sistema de drenaje hace aguas? ¿Que dónde está la barca para poder cruzar de un lado a otro del jardín?
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