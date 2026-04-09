Jon Basaguren, líder de Izaki Gardenak: "Cantamos en euskera, pero el lenguaje de la música es universal"

El Café Cultural Auriense, situado en la ciudad de Ourense, acoge a las 21,30 horas el inicio de gira en Galicia de la banda Izaki Gardenak. Su líder, Jon Basaguren, respondía a nuestras preguntas días antes de la actuación, una novedad en Ourense, al tratarse de un grupo que canta en lengua vasca.

Pregunta. Primera vez en Galicia. ¿Cómo lo afrontan?

Respuesta. Con muchas ganas. Hemos salido otras veces fuera de Euskadi, pero aquí nunca. Conocíamos la zona de turismo, pero no con la música.

P. ¿Es una barrera cantar en euskera?

R. No lo creo. La música es un lenguaje universal. Nos pasa a nosotros con bandas en otros idiomas, no entendemos todo, pero nos llega igual. A veces incluso tiene algo especial escuchar algo en una lengua distinta. Lo elegimos porque es nuestro idioma, pero también hay algo de responsabilidad. Si nosotros no hacemos canciones en euskera, nadie las hará

P. Entre su anterior disco y “Orube” pasa mucho tiempo.

R. La pandemia nos dejó tocados. Teníamos muchos planes y todo se fue al garete. Sentimos que si volvíamos tenía que ser con material nuevo, con otra energía. Y me costó encontrar ese momento.

P. ¿Qué cambió ?

R. Sobre todo la forma de enfocar las canciones. Antes pensaba más en si iban a gustar. Ahora hago canciones que me llenan a mí y luego las suelto.

P. El disco suena más contenido que otros trabajos.

R. Queríamos hacer algo diferente. Buscamos sonidos más atmosféricos, con influencias más cercanas al post-punk o al pop ambiental. Es otra cara de la banda.