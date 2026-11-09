La Jornada de Longevidad ya mira a su segunda edición

La Jornada Internacional de Longevidad ya mira a su segunda edición tras el éxito de su estreno. El encuentro, organizado por el Foro La Región en colaboración con Ourensividad, reunió el sábado en el centro cultural Marcos Valcárcel a investigadores y profesionales sanitarios. “Ya tenemos proyectos”, avanzó la presidenta de Ourensividad, Cristina Margusino, que confirmó que trabajan en una nueva convocatoria para el próximo año.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, celebró el resultado: “A realización da xornada foi altamente positiva”. Destacó que el encuentro permitió profundizar en las causas de la excepcional longevidad ourensana y explorar las oportunidades que ofrece a la provincia.

Entre los aspectos que consideró más relevantes, Menor señaló la actividad física y la alimentación de proximidad, dos prácticas arraigadas entre las generaciones más longevas. También relacionó la elevada esperanza de vida con la calidad de vida y los servicios sanitarios, aunque insistió en que el reto no consiste solamente en sumar años, sino en vivirlos con salud y bienestar.

Margusino coincidió en el balance favorable y destacó la respuesta de los asistentes. Aunque apuntó que la jornada fue densa, por el elevado número de ponencias en poco tiempo, valoró el dinamismo de las mesas y el interés despertado por las intervenciones sobre nutrición, ejercicio físico y relaciones sociales.

Menor puso especial énfasis en las posibilidades sociales y económicas del envejecimiento saludable. “A lonxevidade dá oportunidades de emprego e de mellora de servizos”, señaló. Considera que Ourense debe aprovechar ese potencial para impulsar nuevas actividades y mejorar los servicios destinados a las personas mayores.

También insistió en la necesidad de cambiar la percepción de Ourense como una provincia envejecida. “Ourense lonxevo, non vello”, reivindicó, antes de destacar que las personas longevas siguen aportando experiencia y dinamismo a la sociedad. “Estamos traballando en cambiar a percepción da provincia neste sentido”, añadió.

Además, el presidente provincial reiteró su apuesta por incorporar los tratamientos termales al sistema público de salud y promover la investigación sobre los beneficios de las aguas mineromedicinales.

De cara a la próxima edición, Margusino plantea apostar por la participación de más investigadores de otros territorios. También defendió reforzar la colaboración científica e institucional para estudiar las causas de la longevidad ourensana y avanzar en proyectos de medicina termal.