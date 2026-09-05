José Benito Álvarez, oficial de incendios: “Cuando se origina un fuego significa que hubo un fallo en la prevención"

José Benito Álvarez (Ourense, 1968), oficial de incendios, hace una radiografía de los fuegos en la ciudad incidiendo en la importancia de la prevención para evitarlos.

Pregunta. ¿Cuáles son las causas más habituales de los incendios urbanos en viviendas y locales comerciales de la ciudad?

Respuesta. En viviendas suelen ocurrir en cocinas debido a olvidos. Estás cocinando y te llaman por teléfono o a la puerta y entonces te olvidas de que tienes algo al fuego. La mayoría son por ese motivo, aunque también hay por cargadores que quedan encima de una cama o en un salón con muchos aparatos enchufados. Después en locales, por ejemplo, en restaurantes muchas veces son generados por freidoras.

P. ¿Existe alguna estación donde son más frecuentes?

R. El de cocinas se reparte durante todo el año. Después hay incendios motivados por equipos calefactores, que suceden en los meses de noviembre, diciembre o enero, donde predomina el frío.

P. ¿Cuáles son las negligencias más comunes que se cometen?

R. Los descuidos en las cocinas, enchufar demasiadas cosas en una regleta sobrecargada de equipos o dejar cargando dispositivos electrónicos por la noche.

P. ¿Qué medidas de prevención tienen que estar presentes?

R. Pues en base a esto, sería nunca dejar nada en la cocina al fuego sin vigilancia, nunca. En cuanto a los enchufes, desenchufar por las noches todo lo que no se vaya a usar, sobre todo pues cargadores. En épocas de frío, nunca aproximar fuentes de calor a elementos combustibles y después, lo que sería en establecimientos comerciales, revisar los equipos de frío, es imprescindible un buen mantenimiento de instalaciones en los establecimientos comerciales. Otros incendios, aunque no son muy habituales, pero sí que se producen en edificios residenciales, son en cuadros eléctricos. Los incendios se producen porque fracasó la prevención, por lo que lo más importante es hacer un trabajo intenso en este ámbito.

P. ¿El tipo de construcción que hay en la ciudad, con muchos edificios de madera, afecta a la propagación?

R. Sí. Un incendio en una estructura de un edificio antiguo con estructura de madera, si el aviso es rápido, pues llegamos y habitualmente no se produce una afección importante. Sin embargo, en incendios muy desarrollados en edificios de este tipo es más complejo. El propio suelo de madera y en inmuebles antiguos que tienes la tarima que está sujeta a las viguetas y vigas, una vez que arde esa tarima, se produce un hueco en el suelo y a través de él el incendio se propaga al piso de abajo.

P. ¿Cuáles son los incendios más complejos de apagar?

R. Los que se producen en los garajes subterráneos. Primero, el acceso ya va a ser a un nivel por debajo de la calle. Segundo, un coche al arder produce muchísima carga de fuego. Habitualmente en un garaje el incendio se suele transmitir en cadena a los coches de al lado. Entonces, genera muchísimo humo, no tienes luz y entras en un espacio que no conoces de nada, totalmente a ciegas.

P. ¿Cómo actuáis en esa situación?

R. A medida que vas progresando vas un poco guiándote por el calor, por la zona donde más calor tienes. Tienes que llevar una cuerda guía para después poder salir, porque tú tienes que entrar con unos equipos respiratorios que pueden tener un tiempo de 20 minutos en que tú agotas el aire y tienes que salir y tienes que poder salir a ciegas. Eso se consigue guiándote por esa cuerda que tú previamente instalas. Son los incendios más complicados, no los más habituales, pero de vez en cuando se producen esos incendios.

P. ¿Cómo hay que actuar ante un incendio en nuestra casa?

R. Lo fundamental es confinar el incendio. Si yo tengo fuego en mi cocina y veo que cogiendo el extintor que tengo en el rellano de escaleras no soy capaz de extinguir ese incendio, lo que tengo que hacer es cerrar la puerta de la cocina. De forma que el incendio se me quede en esa estancia. Aunque parezca que estas puertas tan sencillas que tenemos dentro de nuestras viviendas no aguantan nada, sí lo hacen. Después hay que cerrar la puerta de la vivienda para que el incendio no se vaya a las escaleras y esperar a los bomberos abajo en la acera.