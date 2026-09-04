Vídeo | Así quedó el antiguo restaurante A Adega do Emilio tras el incendio en A Ponte

El antiguo restaurante A Adega do Emilio, situado en el número 11 de la avenida de As Caldas, en el barrio ourensano de A Ponte, ha quedado afectado por un incendio urbano.

El voraz incendio ha calcinado el histórico inmueble. El fuego ha consumido la estructura del emblemático establecimiento, levantando la preocupación entre los vecinos de la zona por el estado de abandono de las instalaciones.

Las imágenes captadas en el lugar muestran la violencia con la que las llamas se propagaron desde la zona del patio y comedor interior, devorando los elementos de madera, vigas y las pérgolas del patio del recinto, mientras una densa humareda inundaba el entorno del edificio.

Las imágenes permiten comprobar el estado en el que ha quedado el interior del antiguo local, un espacio que durante años estuvo ligado a la actividad hostelera y a la vida comercial de A Ponte.

A Adega do Emilio abrió sus puertas el 11 de diciembre de 1994 de la mano del hostelero ourensano Emilio Paradela Feijóo. El restaurante se instaló en una antigua hospedería y caballeriza del siglo XIX, un inmueble en el que históricamente pernoctaban los tratantes de ganado junto a sus animales.

El carácter tradicional del edificio formaba parte de la identidad del restaurante. Los distintos comedores se articulaban a través de un pasillo de piedra vista y conservaban elementos arquitectónicos originales, como las vigas de madera y los muros de mampostería. El establecimiento también disponía de un patio o jardín interior acondicionado como comedor.

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Durante sus años de actividad, la cocina se centró en los platos más reconocibles de la gastronomía gallega. La ternera gallega, los chuletones a la piedra, el bacalao a la brasa, el pulpo á feira y las empanadas caseras formaban parte de su propuesta.

La tradición también se trasladaba a la bodega. A Adega do Emilio mantenía el espíritu de las antiguas adegas, con vinos de denominaciones de origen como Ribeiro, Ribeira Sacra y Valdeorras servidos en las tradicionales cuncas de barro.

De A Adega do Emilio a A Adega das Caldas

El fallecimiento de Emilio Paradela en enero de 2014 marcó un antes y un después en la trayectoria del establecimiento. Su muerte conmocionó al sector hostelero ourensano y puso en cuestión la continuidad del negocio.

En 2016, el hostelero Pablo Domínguez asumió las riendas del local y lo reabrió bajo el nombre de A Adega das Caldas. El establecimiento mantuvo la línea de cocina tradicional y buena parte de la estética característica del histórico restaurante.

La crisis sanitaria y las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19 terminaron por dificultar la continuidad del negocio. Finalmente, el establecimiento cerró de forma definitiva en octubre de 2020, después de 26 años de actividad en la avenida de As Caldas.

Ahora, años después de aquel cierre, el antiguo local vuelve a ser noticia tras el incendio que ha afectado al inmueble. Las imágenes muestran el estado del espacio tras el fuego y recuperan, inevitablemente, la memoria de un establecimiento que durante décadas formó parte del paisaje hostelero de A Ponte.