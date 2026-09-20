Óscar Doviso, director artístico del OUFF: “Estamos a pechar estreas por diante de festivais con moito máis renome”
ENTREVISTA
Óscar Doviso dirixe o OUFF que celebrará a súa 31ª edición do 25 de setembro ao 4 de outubro, coa intención de achegar o cinema a novos públicos e reforzar a súa proxección fóra de Galicia.
Óscar Doviso (Ourense, 1978) dirixe o OUFF, que celebrará a súa 31ª edición do 25 de setembro ao 4 de outubro, coa intención de achegar o cinema a novos públicos e reforzar a súa proxección fóra de Galicia.
Pregunta. Segunda edición con vostede á fronte do OUFF. Como afronta esta nova cita?
Respuesta. Estou contento, motivado e tamén ansioso de que comece xa. Levamos traballando nela desde principios de ano e temos moitas ganas de ver como responde o público ás novidades.
P. O ano pasado o festival rozou as 15.000 persoas. Dicía daquela que o reto era achegar o festival a xente non necesariamente cinéfila. Cal é agora?
R. Manter a dinámica de crecemento. Obviamente, non imos medrar outro 55% porque tampouco hai tanta poboación en Ourense, pero queremos seguir crecendo e, sobre todo, atraer público doutros lugares.
P. Que aprendeu do ano pasado para melloralo?
R. Moitas cousas. Por exemplo, cada sección tiña diferentes lugares de proxección e vimos que era un lío para o público e para a organización. Este ano cada unha terá a súa sede. Iso facilítanos a vida a todos.
P. Tamén houbo un problema co concerto no Auditorio.
R. Si. Houbo unha sobredemanda para Film Symphony e vimos que non podía repetirse. Hai xente que se despraza desde lonxe e debe ter un sitio asegurado. Por iso, aínda que segue sendo gratuíto, este ano será necesario reservar entrada previamente.
P. Un dos grandes tributos desta edición xira arredor de “O Señor dos Aneis”. Os festivais ás veces miran con certa distancia ao cine popular ou fantástico. ¿Hai vontade de reivindicalo?
R. É unha triloxía moi ben considerada polo público e pola crítica. Non estamos falando de algo para frikis. Ademais, “O Señor dos Aneis” ten un selo autoral innegable. Se nos imos, por exemplo, a determinadas películas de Marvel, esa autoría dilúese máis. O fantástico e a comedia quedaron moitas veces nun segundo plano nos premios. ¿Por que non recoñecer o bo cine fantástico se ademais ten autoría?
P. Falando de comedia, outro dos homenaxeados é o director Billy Wilder. ¿Segue tratándose como un xénero menor?
R. A comedia queda moitas veces na superficie, pero debaixo escóndense mensaxes moi potentes. Ás veces pensamos que para concienciar hai que facer un drama enorme e non sempre é así. A través do humor tamén poden chegar grandes mensaxes.
P. Iso entronca coa súa idea de achegar o festival á xente que non ten por que ser cinéfila.
R. Eu sempre distingo entre a xente amante das películas e a amante do cine. Son cousas diferentes, aínda que ligadas, e un festival debe ter en conta ambas. Hai quen simplemente goza dun filme e quen quere indagar na súa historia ou nos seus aspectos técnicos e artísticos. As dúas deben convivir.
P. Unha das novidades é a transformación de Inédito. ¿Supón un paso adiante na ambición do festival?
R. Si. Ata agora era Inédito en Ourense e agora é, polo menos, en Galicia.
P. Porque se simplemente ten que ser inédita en Ourense pode valer practicamente calquera película.
R. Exactamente. Temos nove pantallas e a maioría están ocupadas moitas veces polas grandes distribuidoras. É relativamente fácil que unha película sexa inédita en Ourense. Este ano, por exemplo, traemos “Napoli New York”, dun director gañador dun Oscar, unha película que non se estreou en España. Que sexa aquí estrea nacional é algo do que debemos estar orgullosos.
P. ¿Demostra tamén que o OUFF está nunha mellor posición para conseguir películas?
R. Podería dicir que si. Dos dez filmes da Sección Oficial Internacional, sete son estreas. Nalgúns casos, logramos pechar películas adiantándonos a grandes festivais. Hai unha loita por conseguir exclusivas e estar por diante de certames con moito máis renome. Iso indica que estamos facendo ben as cousas.
P. Tamén volverá pasar polo festival a Palma de Ouro de Cannes.
R. Si, xa o fixemos o ano pasado. Para nós é algo do que sacar peito. Ademais, unha Palma de Ouro resulta moito máis fácil de vender ao público xeral e practicamente nos asegura que os pases van estar cheos.
P. A residencia audiovisual Faíscas celebrouse esta vez no verán.
R. Durante o festival temos tantísimas cousas que atender que nos daba mágoa non poder coidalo como merece. Ademais, gañou tempo de posprodución e os resultados finais son mellores. A nosa intención é que os traballos de Faíscas poidan competir despois no circuíto de festivais.
P. Falou dunha vocación nacional do OUFF e mesmo dun futuro salto internacional.
R. Penso que debemos avanzar desde o local ata o internacional. Este ano damos un paso moi importante a nivel nacional e igual o ano que vén pode ser o do salto cara fóra. Non só na programación, porque iso xa o estamos facendo, senón tamén na capacidade de traer a Ourense persoas de renome internacional.
P. ¿Que pasos se dan este ano cara a esa consolidación?
R. Sobre todo en comunicación e presenza nos medios. Tamén teremos na alfombra vermella moita xente recoñecida a nivel nacional. Creo que imos ver un cambio moi importante respecto ao ano pasado.
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