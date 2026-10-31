Dos jóvenes cantando ópera sorprenden en pleno centro de Ourense: "Es increíble que tengan que estar actuando en la calle"

La calle del Paseo de Ourense se ha convertido en el escenario improvisado de una actuación musical que está conquistando las redes sociales. Un joven y una joven han sorprendido a los viandantes con su interpretación de la conocida canción napolitana 'O sole mio, en un vídeo que ya acumula decenas de miles de reproducciones y numerosos comentarios de admiración.

En las imágenes se puede escuchar a ambos intérpretes desplegando su talento vocal en plena calle, con una actuación que combina la profundidad de la voz masculina con los agudos de la joven. El resultado ha hecho pararse a más de uno en plena milla de oro ourensana.

Una actuación viral que emociona a las redes sociales

El vídeo, publicado por el conocido piloto del rallys José Antonio Peitos, ha generado una oleada de reacciones y elogios hacia los dos jóvenes, con numerosos internautas sorprendidos de que una actuación de estas características tenga lugar en plena vía pública. "Es increíble que tengan que estar actuando en la calle", señala, mientras que otro usuario asegura: "Qué talento, te pone los pelos de punta".

También hay quienes reclaman una mayor visibilidad para los protagonistas: "¿Por qué no les dan una oportunidad? Fantástico", escribe otro.