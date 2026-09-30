La vivienda para los jóvenes de Ourense: prefieren ahorrar para una hipoteca antes que independizarse pagando alquileres inasumibles

La crisis habitacional asfixia a las nuevas generaciones. En Ourense, donde el precio medio del alquiler supera ya los 600 euros, la emancipación se ha convertido en una meta inalcanzable para gran parte de la juventud y es ya la principal preocupación de los jóvenes: “Es el problema prioritario que hay ahora mismo en el país, tanto a nivel general como en particular en cuanto a lo que afecta a la salud mental y física de la gente”, enfatiza Lidia Lestegás, una joven de la ciudad.

Ante unos precios desorbitados y la constante pérdida de poder adquisitivo, la tendencia es que los jóvenes tiran la toalla para independizarse. En líneas generales renuncian a pagar un arrendamiento y optan por prolongar su estancia en el domicilio familiar con el objetivo de ahorrar para la entrada de una hipoteca.

El esfuerzo que requiere abonar una renta mensual bloquea cualquier capacidad de ahorro. Así lo relata Ángel Vázquez, de 26 años: “Yo ahora mismo tengo trabajo, pero estoy viviendo con mis padres y estoy intentando ahorrar pa la entrada a un piso porque es que si no, no llego a fin de mes”. Como él, la mayoría advierte que los leves incrementos salariales no logran compensar la inflación ni la subida del coste de vida, haciendo inviable salir del nido aunque se tenga un empleo, sumándose además “unos requisitos imposibles o avales y meses por adelantado que están fuera de ley”, como apunta Miguel Querales.

Esta frustración compartida evidencia una profunda brecha social. “El problema es que mucha gente ve la vivienda no como un bien, sino como un producto de inversión, como un activo”, indica Lidia Lestegás, que sañala que en este sentido “la gran diferencia de clase en España es la edad. La propiedad se concentra en los mayores de 50 años, que son los que tienen el poder adquisitivo y alquilando están sacando el poco dinero que tienen la gente joven”, generando una gran desigualdad social, cada vez mayor.

La visión de los jóvenes

Ángel Vázquez | Lucía Otero

“Vivo con mis padres y ahorro para la entrada a un piso porque es que si no, no llego a fin de mes” — Ángel Vázquez

Miguel Querales | Lucía Otero

“Piden unos requisitos imposibles, avales y meses por adelantado que están fuera de ley, es una locura” — Miguel Querales

Sara González | Lucía Otrero

“Adquirir una vivienda es imposible, deberían de bajar no el precio de alquilar, sino el de comprar” — Sara González

Lidia Lestegás | Lucía Otero

“La gran diferencia de clase en España es la edad. La propiedad se concentra en los mayores de 50” — Lidia Lestegás

Antonio García | Lucía Otero

"El problema es que cuando termina un contrato de alquiler pueden duplicar o triplicar el precio” — Antonio García

Paula Martín | Lucía Otero

“Se tiene que regular el precio del alquiler y no permitir subidas desorbitadas” — Paula Martín

Juan Fariñas | Lucía Otero