Juan Antonio Añel, catedrático de Física de la Tierra de la UVigo: “En Ourense se abusa del coche porque no hay un buen transporte público”

El catedrático de Física de la Tierra de la UVigo, Juan Antonio Añel, señala que el tráfico rodado es el principal responsable de la elevada contaminación por partículas en Ourense, aunque advierte de que las características geográficas de la ciudad agravan el problema de manera estrúctural. “La calidad del aire en una ciudad como Ourense depende casi exclusivamente del tráfico de los motores de combustión”, afirma.

A su juicio, esa situación se ve favorecida por la elevada dependencia del vehículo privado, que no se ve aliviada por las decisiones políticas de la ciudad. “Hay muchísima gente que vive en las afueras y utiliza el coche para absolutamente todo porque no tenemos un transporte público adecuado”, sostiene.

Además, el investigador explica que la particular orografía de Ourense, incrustada en un valle, dificulta la renovación del aire. “La ciudad tiene un problema por cómo está y dónde está. Eso ayuda a que el aire no se renueve como ocurre en ciudades más llanas o que contengan salida al mar”, señala. A esta situación, suma determinadas decisiones urbanísticas que, en su opinión, tampoco favorecen la ventilación natural de la ciudad.

En todo caso, Añel llama a interpretar con cautela los datos recogidos de la estación de Eulogio Gómez Franqueira, la única de control de la calidad del aire actualmente operativa en la ciudad. “Ese valor es representativo solamente de ese punto, pero no del resto de Ourense”, explica. Por ello, defiende ampliar la red de medición con nuevos sensores repartidos por distintos barrios para obtener una imagen más fiel de la contaminación atmosférica en el conjunto del municipio.