Juan Verde descifrará en el Foro La Región las claves del nuevo orden mundial

Ourense acoge este jueves, 1 de octubre, una cita ineludible de análisis político y económico. El reconocido estratega internacional y experto en desarrollo sostenible, Juan Verde, será el protagonista de una nueva edición del Foro La Región en las instalaciones del restaurante San Miguel.

Bajo el título “Geopolítica, Capital y el nuevo Orden Mundial”, la conferencia promete ofrecer una radiografía exhaustiva sobre los vertiginosos cambios que están redefiniendo el tablero global contemporáneo. En un contexto internacional fuertemente marcado por la transición ecológica, las tensiones comerciales y la constante reestructuración de las alianzas diplomáticas, Verde aportará su visión privilegiada sobre cómo los grandes flujos de capital y las decisiones geopolíticas de las potencias impactan directamente tanto en la macroeconomía como en el tejido productivo local.

La presentación del ponente en esta cita correrá a cargo de José Manuel Baltar, senador del Partido Popular. Será el encargado de desgranar la extensa y laureada trayectoria del invitado antes de dar paso a su intervención principal ante el público asistente.

Trayectoria destacada

Nacido en Canarias, Juan Verde es una de las voces hispanas más respetadas e influyentes en los pasillos de Washington. Su impresionante currículum incluye haber ocupado el cargo de Subsecretario Adjunto para Europa y Eurasia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, de quien también fue codirector internacional de campaña. Recientemente, su profundo conocimiento de los mercados le ha valido la confianza del presidente Joe Biden, quien lo integró en su Consejo Asesor Presidencial de Exportaciones.

Más allá del ámbito político, Verde destaca por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático junto al exvicepresidente Al Gore y por su labor como asesor estratégico de grandes multinacionales. Su presencia en Ourense representa una oportunidad excepcional para comprender las claves del futuro inmediato en un mundo interconectado.