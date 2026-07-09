Praga, 1342. El único puente que existe sobre el río Moldava acaba de ser destruido por una inundación. Hay que construir uno nuevo para unir la Ciudad Vieja con la Pequeña Ciudad.

El 9 de julio de 1357, el rey Carlos IV asiste a la colocación de la primera piedra de la nueva construcción.

El Puente Carlos, llamado así desde finales del siglo XIX, transcurre a lo largo de 516 metros y está apoyado sobre 16 arcos. Tres torres lo protegen, una de las cuales está ubicada en el lado de la Ciudad Vieja y está considerada uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura gótica mundial.

Testigo mudo de numerosos acontecimientos históricos a lo largo de su vida, el Puente Carlos ha sufrido daños en muchas ocasiones y ha sido reconstruido otras tantas veces.

Entre finales del XVII y principios del XVIII, el puente fue decorado con 30 estatuas de diferentes escultores, que representan figuras de santos venerados en esa época.

Hoy en día, el puente nos ofrece dos visiones de la sociedad. Por la noche nos recuerda la vida del medievo y, por el día, los turistas, comerciantes y gentes de toda clase y condición recorren su pasarela sin casi darse cuenta de que sus pies atraviesan un pedazo de la historia de Europa.