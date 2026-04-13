A juicio dos acusados de robar en una vivienda en Ourense sin ascos a nada: vajilla, herramientas o mercancía

Esta semana se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra un hombre y una mujer acusados de haber cometido 11 robos. Entre la larga lista que les atribuye la Fiscalía, figura una entrada en una vivienda ubicada en Ourense. Fue uno de los primeros. Ocurrió a comienzos de 2018 y para acceder a ella violentaron la puerta, accedieron a su interior y se llevaron dos relojes de pulsera, herramientas y una batidora.

La propietaria no reclama indemnización por estos hechos, ya que recuperó parte de los objetos y fue indemnizada por la compañía aseguradora.

El asalto en este domicilio ourensano es el único fuera de la provincia de Pontevedra que hay en el largo rastro delictivo que atribuye la acusación pública a los dos acusados. La mayoría de los asaltos se produjeron en domicilios particulares y el escrito de la Fiscalía refleja como ambos no tenían ningún problema en acceder a ellas usando la fuerza.

El botín que buscaban era variado, aunque le daban especialmente a los objetos tecnológicos. Sin embargo, no le hacían asco a nada: vajilla, herramientas o mercancía.

No solo entraban a pura fuerza, ya que en los primeros robos se valían de argucias para engañar a los propietarios o despistarlos. El escrito de la Fiscalía recoge que en la primera y segunda acción delictiva, el acusado entretenía a la propietaria en el exterior de la vivienda, su cómplice entraba en el interior de la misma en busca de objetos de valor.

En el tercer robo cambiaron el modus operandi, se hicieron pasar por trabajadores de Fenosa que debían realizar una inspección en la instalación eléctrica. A partir de ahí, la fuerza se convirtió en el método para entrar a sus objetivos. La Fiscalía solicita para cada acusado una pena de cuatro años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en interior de domicilio.