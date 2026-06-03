A juicio por un corazón al estado de wasap de su exmujer

El acusado tenía prohibido contactar con su expareja, pero su dedo índice no se dio por enterado. Ayer se sentó en el banquillo de la Sección Penal por reaccionar con un “me gusta” -en forma de corazón- a una publicación de ella en la aplicación WhatsApp de su móvil . Sin embargo, según alegó el inculpado, Francisco Javier R.S., carece de cualquier destreza digital y no se percató del clic. “No sé lo que es un estado de wasap y no fui consciente de haber hecho nada malo”, se excusó.

Su exmarido sí sabía manejar la aplicación porque ella misma le enseñó cuando estaban juntos

La denunciante, por el contrario, desmonta esta teoría de la ignorancia tecnológica. Asegura que su exmarido sí sabía manejar la aplicación porque ella misma le enseñó cuando estaban juntos y, de hecho, explicó que él cambiaba a menudo su foto de perfil. Según su versión, Francisco Javier “no tardó ni cinco minutos en darle un like a un post que cogí de Instagram y puse como estado de mi wasap”. Este desliz cibernético ocurrió el 19 de diciembre de 2024, pero chocaba frontalmente con una resolución judicial previa -dictada en octubre de 2023- que le prohibía terminantemente comunicarse o aproximarse a la perjudicada por cualquier vía.

Durante la vista, la tensión fue evidente. La denunciante solicitó declarar tras un biombo para evitar el contacto visual con su exmarido. Allí, admitió que en un primer momento decidió no denunciar el corazón virtual “por no estar siempre en el juzgado”. Sin embargo, acabó dando el paso cuando se sintió nuevamente acosada a raíz de otro episodio posterior que prefirió no desvelar en detalle. “Él tiene mucha tontería conmigo”, resumió gráficamente ante el tribunal.

Analfabetismo digital

Para sostener su coartada del analfabetismo digital, el inculpado no solo aportó su propia palabra. Contó también con el respaldo de una amiga y excompañera de trabajo que acudió como testigo. Durante su turno, la mujer fue tajante y aseguró al juez que Francisco Javier “es bastante nulo en informática”.

La Fiscalía no compra el argumento del descuido

Pero la Fiscalía no compra el argumento del descuido y ha reclamado una pena de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. “El acusado no se conformó con ver el estado de WhatsApp, sino que también le dio a ‘me gusta’, aunque ahora se presente como un ignorante en tecnología... pero no es así”, aseveró la fiscal. Para la representante del Ministerio Público, el acusado no era tan lego en la materia: tenía una cuenta activa de Facebook y sabía cambiar sus fotos de perfil, donde solía lucir escenas de caza. Por todo ello, la acusación pública concluye que no fue un accidente, sino que existió “una interacción con dolo”, es decir, con plena intencionalidad.

Por su parte, el abogado de la defensa centró su alegato final en la supuesta torpeza de su cliente con las aplicaciones de telefonía. Argumentó que, de haber existido mala fe o intención real de saltarse la orden, el acusado habría tenido la opción de borrar el like inmediatamente, y no lo hizo. Además, restó peso a la acusación destacando que la propia víctima no le dio importancia al asunto en un primer momento y solo lo incluyó al denunciar otros hechos paralelos.

En el turno de última palabra, que cierra el juicio antes de quedar visto para sentencia, Francisco Javier se mantuvo firme, y aprovechó para enfatizar, una vez más, que no sabe cambiar la foto de perfil.