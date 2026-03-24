A juicio por crear un “ambiente de terror y dominación” en Ourense

Una expareja se sentará en el banquillo del Penal 1 el próximo septiembre, aunque con acusaciones muy distintas. Mientras a Julio V.R. se le culpa de crear, en palabras de la Fiscalía, un “ambiente de terror y dominación” a todos los que con él convivían, a Rocío G. se le imputan una serie de insultos a su marido.

Por ello, las penas a las que se enfrentan son muy disintas. La acusación particular pide para el acusado cinco años de prisión -dos delitos de lesiones en presencia de menores y otro de maltrato y amenazas habituales-, mientras que ella se enfrenta a 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

En el caso de Julio V.R., la Fiscalía sostiene que convivió con su mujer y sus hijas, imponiendo un ambiente de terror insultando habitualmente a su pareja con expresiones como “idiota”, “ignorante de libro”, “puta”, “mentirosa” o “egoísta”. Además, según la acusación pública, le recriminaba a Rocío G. si se ponía vestidos cortos y controlaba su teléfono móvil, el dinero y la hora en la que llegaba a casa.

El escrito también refleja comentarios intimidatorios como que tenía chicas enterradas en la finca y que sí quería hacerla desaparecer la quemaba en la chimenea y nadie la encontraba, así como que la forma de matar es clavar un cuchillo en el abdomen y retorcerlo.

Por su parte, la Fiscalía acusa a Rocío de insultar a Julio con términos como “maricón”, “sinvergüenza” o “loco”. El juicio se celebrará el próximo septiembre en el Penal 1 después de que ayer las partes no llegaran a un acuerdo en la audiencia preliminar.