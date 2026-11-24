Tras dos intensos días de deliberación, el jurado popular de la Audiencia Provincial de Ourense ha emitido su veredicto sobre el crimen de Vinos, declarando a Nicusor S. culpable de un delito de homicidio con la atenuante simple de legítima defensa por la muerte del joven Amin Oudriss.

Una vez conocido el fallo del tribunal ciudadano, las partes han formulado sus peticiones de pena, solicitando condenas que oscilan entre los 10 y los 12 años y medio de prisión para el procesado. Con el veredicto ya sobre la mesa, el procedimiento queda ahora a la espera de que el magistrado presidente de la sala redacte la sentencia definitiva fijando la cuantía exacta de la pena.

Dos años del crimen en pleno cumpleaños

El pronunciamiento del jurado se produce precisamente el día en que se cumplen dos años del suceso. Los hechos se remontan a la madrugada del 24 de noviembre de 2024, cuando Amin Oudriss se encontraba en la zona de ocio nocturno de Os Viños, en el casco viejo de Ourense, celebrando su 21 cumpleaños y sufrió el ataque mortal que le costó la vida.

Al apreciar la atenuante simple de legítima defensa, el jurado popular rebaja la gravedad de la calificación penal frente a la figura del asesinato, lo que acota el margen de condena a la horquilla de entre 10 y 12 años y medio de cárcel reclamada tras la lectura del veredicto.