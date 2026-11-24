Tras seis horas de deliberación sin alcanzar un veredicto, los nueve miembros del jurado popular aplazaron a este martes el fallo sobre la muerte violenta de Amín Oudriss Odris, apuñalado mortalmente en la madrugada del 29 de noviembre de 2024 en la zona de los vinos de Ourense, cuando el joven festejaba su 21 cumpleaños.

El tribunal retomará el debate sobre el objeto del veredicto: un cuestionario de 13 preguntas entregado ayer por la magistrada-presidenta, Ángeles Lamas, tras los informes finales expuestos por la mañana y que determinará si el procesado, Nicusor S. (41 años), es culpable de asesinato, de homicidio o si queda absuelto por legítima defensa.

“Solo me defendí, nada más; tenía mucho miedo y temía por mi vida”. Con esa frase en su turno de última palabra cerró su intervención ante la sala el acusado antes de que el jurado se retirara a deliberar.

La representante del Ministerio Público, Sonia Rodríguez, abrió los informes solicitando una condena por homicidio doloso sin atenuantes ni eximentes. La fiscal fue desmontando punto por punto la versión exculpatoria de Nicusor, advirtiendo al jurado de que el acusado tenía derecho a no decir la verdad. “Nos ha mentido por las contradicciones en su relato”, destacó. Frente a su testimonio de que no agredió a nadie dentro del pub Destino, en la calle Pizarro, y que en el exterior fue pateado en la cabeza por Amín, precisó que los testigos y un vídeo acreditan que fue Nicusor quien propinó el primer golpe dentro del local -donde su amigo Dumitru también exhibió una navaja- y que en la pelea exterior quien le pateó la cabeza fue Reda, limitándose la víctima mortal a darle un par de puñetazos.

Para la Fiscalía, el crimen no respondió a ningún impulso defensivo, sino a una “intención consciente y voluntaria de acabar con la vida de Amín”. Recalcó que Nicusor se levantó del suelo y caminó unos metros calle abajo y, lejos de marcharse pese a tener vía libre, se giró y asestó una única puñalada ascendente directa al corazón. “Carece de toda lógica acercarse a esa persona a una distancia inferior a la trayectoria de un brazo”, argumentó para descartar que la víctima le atacara con un cristal o una botella.

Subrayó que ningún testigo vio al joven portar objetos, que la ropa del acusado no tenía cortes y que las manos de la víctima estaban intactas. Además, recordó que Nicusor huyó hasta el río Barbaña y arrojó el arma al cauce “con una mente totalmente fría”, y que los forenses calificaron sus propias heridas como un traumatismo facial leve -desacreditando así la pericial de la defensa, “elaborada por un licenciado en Filología Hispánica y no por un médico”-. “Sé que estuvo mal lo que hice”, recordó citando al procesado.

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Por su parte, la acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, elevó la calificación a asesinato al apreciar “alevosía sorpresiva”. El letrado David de León coincidió en que es “indiferente” lo ocurrido dentro del pub, puesto que la pelea exterior ya había terminado cuando Nicusor se marchaba calle abajo mirando “de reojo” hacia atrás. Sostuvo que Amín caminaba detrás sin obstaculizar su retirada ni portar arma alguna, y que el acusado ejecutó una “venganza” cuando se dio la vuelta de forma súbita, abrió una navaja no automática con ambas manos y la clavó en el pecho de un joven indefenso que nunca había visto el arma.

De León calificó de “muy llamativo” el cambio de última hora en el escrito de la defensa: pasó de asegurar que Amín llevaba un cristal a añadir la alternativa de una botella al saberse que no tenía cortes en las manos.

“O tú o yo”

En el extremo opuesto, la abogada de la defensa, Carla Vaquero, pidió la libre absolución al sostener que actuó en legítima defensa -o, subsidiariamente, bajo una eximente incompleta, miedo insuperable o arrebato- tras sufrir “no una pelea, sino una paliza” en la que cuatro individuos le propinaron hasta “18 agresiones” con pisotones en la cabeza y el abdomen.

La letrada defendió que, cuando logró zafarse y huir, Amín lo persiguió empuñando una botella de Estrella Galicia rota o un vaso cortado -“armas de oportunidad” con idéntica potencialidad lesiva que una navaja- al grito de “te voy a rajar”, como declararon dos testigos y se escucha en un audio difundido en redes sociales, situando a su cliente en una tesitura de “o tú o yo”.

Criticó que la Policía Nacional no realizase una inspección ocular y recogiese los cristales del suelo para cotejar las huellas de Amín, vulnerando así el derecho de defensa, y recalcó que su cliente usó una navaja utilitaria de su trabajo en el sector forestal sin ensañamiento ni ánimo homicida. “¿Quién estaría aquí sentado si Nicusor no hubiera llevado la navaja en ese momento?”, cuestionó antes de pedir al jurado que, en caso de duda, falle a favor del reo.