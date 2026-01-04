La justicia de Ourense frena el atasco en la jurisdicción civil

La justicia de Ourense ha conseguido parar la sangría de asuntos pendientes. En marzo de 2025, los casos sin resolver tocaron techo al llegar a 18.383, tras una subida meteórica desde principios de 2023, cuando se situaban en 14.377. Esta tendencia, que estaba asfixiando a los juzgados, se revirtió a partir del segundo trimestre del pasado año, reduciéndose en 1.073 en solo tres meses. Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que en el tercer trimestre de 2025 los asuntos pendientes continuaron a la baja, aunque en este periodo el descenso fue mínimo: apenas 19 menos. De esta forma, al finalizar septiembre había en la provincia 17.291 casos sin resolver.

El alivio se concentra mayoritariamente en la sección de instancia, que actúa como mediadora en conflictos entre particulares. La hemorragia de casos pendientes la puso al borde del colapso a principios de 2025 con más de 4.000, pero fue contenida en el segundo y tercer trimestre, periodo en el que resolvió 1.424 asuntos más de los que ingresaron. Pese a ello, aún tienen más de 3.000 asuntos sin resolver - casi 10.000 en el conjunto de la jurisdicción civil -. El juez decano, Leonardo Álvarez, urge a la creación de una nueva plaza en la sección de instancia en el partido judicial de Ourense.

Por su parte, en el segundo y tercer trimestre de 2025 hubo un aumento de asuntos sin resolver en la jurisdicción penal y en la social. En la primera de ellas, pasaron de 5.292 a 5.841, mientras que los casos pendientes en la sección social crecieron de 818 a 1.014. En cuanto a la carga en el Contencioso-Administrativo, permaneció prácticamente sin cambios en el mismo periodo.

Tribunales de Instancia

El primer trimestre de 2026 va a ser clave en la evolución de casos pendientes, ya que desde el 1 de enero entró en vigor la nueva reforma judicial, impulsada por el Gobierno. Conlleva la conversión de los 30 juzgados de la provincia en nueve tribunales de instancia (Ourense, Ribadavia, Xinzo, Trives, Verín, O Barco, Carballiño. Bande y Celanova). Esto implica una nueva forma de trabajar. “El principal cambio será la forma en la que le llega al juez el trabajo porque habrá un servicio común de tramitación y otro de ejecución que darán soporte y apoyo a todos los jueces”, explica Álvarez.