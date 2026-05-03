Juzgada por clavar una navaja al hombre que conoció en Ourense

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará el jueves a una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre que conoció horas antes en Ourense, el cual consiguió huir del lugar y llegar al PAC de Sarria. La Fiscalía solicita para la acusada una condena a siete años de prisión por tentativa de homicidio.

Los hechos se remontan al 7 de enero de 2023. Ese día conoció a un hombre en la ciudad de As Burgas, quien la llevó en su vehículo hasta Sarria tras manifestarle ella que no tenía dónde dormir. Allí, él alquiló una habitación en una pensión, donde ambos comieron y consumieron cocaína.

Tras ello, la mujer entró al baño para ducharse y el hombre se despidió de ella. Previamente ya le había comunicado su intención de irse de la habitación y le había dejado 10 euros para el autobús de vuelta. Justo cuando se estaba aproximando a la puerta, según la Fiscalía, la acusada, con ánimo de acabar con su vida, lo agarró por la espalda y le clavó una navaja en el cuello al tiempo que le decía: “Tú no te vas a ningún lado”.

La víctima consiguió escapar de la pensión hasta la vía pública, donde dio el alto a un vehículo cuya conductora, al verle herido, lo traslado inmediatamente al PAC de Sarria. El ataque le causó una herida en el cuello de 7 centímetros de longitud, por lo que fue necesario suturar la herida tras una limpieza exhaustiva. Además, le dejó una secuela por una cicatriz de 9 centímetros en el cuello y otra de 1,5 en la cadera izquierda.

La causa fue instruida por el Juzgado de Sarria, quien decretó la prisión provisional para la acusada, dejando sin efecto esta medida solo 10 meses después, el 13 de octubre de 2023.

El jueves, más de tres años después de los hechos, la acusada se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por lo sucedido. La Fiscalía pide para ella una condena de siete años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y que indemnice a la víctima con 12.532 euros.