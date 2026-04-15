Juzgada por una rebaja unilateral de un alquiler en Ourense

Ana C.V. se sentó este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense por la rebaja del alquiler de una nave que hizo en época de covid una sociedad de la que formaba parte junto a familiares. La Fiscalía considera que tomó la decisión unilateralmente, causando un perjuicio a la empresa de 13.603 euros.

La acusada, que en la época de la pandemia era secretaria del consejo de administración, explicó este martes que la decisión fue consensuada. “Ella (la inquilina) dijo que no podía pagar, por lo que hablé con el consejo y fue cuando se decidió la rebaja”,

Tras bajar el importe del alquiler de 8.000 a 6.000 euros en el segundo semestre de 2021, se acordó una rebaja más suave entre enero y julio de 2022, con un pago de 7.000 euros mensuales. Por este último periodo es por el que reclama la acusación pública el perjuicio económico.

Ana C.V. indicó que le dieron prioridad a “salvaguardar el bien” ante el riesgo de no recibir nada por el alquiler, ya que la inquilina había aludido a problemas financieros que le impedían abonar los 8.000 euros. “Todo fue conforme al consejo y a la gestoría”, reiteró.

Una de sus hermanas, quien también formaba parte del consejo de administración, avaló ayer la versión de la acusada. “Se decide que es mejor cobrar algo que nada, entonces se le rebaja el alquiler”, indicó. Sobre la decisión, indicó que fue consensuada, también con el otro miembro del consejo, un sobrino de su madre fallecida.

Al respecto, señaló que, aunque este se encontraba enfermo, fueron a consultar el tema con él y les dio su aprobación, ya que también estaba de acuerdo con la rebaja del alquiler. “Es todo tan pesadilla que mis padres tenían que haber dejado deudas”, indicó la hermana de la acusada.

La rebaja del alquiler causó a posteriori discrepancias entre los hermanos. Había quienes no estaban de acuerdo y eran partidarios de reclamar todo lo que no está por escrito y en contrato, ya que consideraban que se había causado un perjuicio a la sociedad. Para ellos, lo prioritario era vender la nave. “Nos hubiese evitado estar con los problemas que estamos”, declaró ayer un hermano de la acusada.

Un documento clave

La acusación particular, que representa a los hijos de una hermana de la acusada, protestó ayer por el documento presentado por la defensa antes del juicio. Es una modificación contractual del 2021 con la rebaja del alquiler. El abogado señaló que justo el documento “clave” apareció por primera vez en el juicio y anunció su impugnación. Además, por estos hechos, el letrado solicita para la acusada tres años de prisión mientras que la Fiscalía interesa dos, ambos por un delito de administración desleal.