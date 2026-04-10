Condenado un ourensano por quedarse con dinero que le ingresó el banco

Amilcar P.N. recibió en su cuenta del banco Santander 1.100,95 euros debido a un error involuntario por parte de Abanca, ya que ese dinero tenía que ir destinado a un cliente. Pese a la existencia de dicho error, procedió, con ánimo de lucro, a incorporar los mil euros a su patrimonio pese a que el monto no le pertenecía.

No atendió a las solicitudes de devolución que se le efectuaron. Por este motivo fue denunciado y posteriormente condenado por un delito de apropiación indebida.

Aceptó una pena de tres meses de multa, a razón de cuatro euros al día (360 euros), en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. Además, debe abonar el pago de las costas procesales y en concepto de responsabilidad civil, 1.100,95 euros a Abanca, más los intereses. La jueza aceptó que haga frente al pago en cuotas de 200 euros. El primer pago, en el plazo de cinco días desde que la entidad denunciante le comunique un número de cuenta.