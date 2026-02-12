Juzgado por una salida de vía con el coche de Emergencias tras tomar "un par de vinos"

Una salida de vía con la posterior prueba de alcoholemia positiva se juzgó este miércoles en el Penal 1. Sucedió el 1 febrero de 2022, cuando Diego B.M. tuvo un accidente con un vehículo del GES de Avión. Ayer, aseguró que ese día estuvo merendando con sus padres y luego cogió el vehículo. Preguntado sobre si había ingerido alcohol respondió que cree que tomó un par de vinos. Durante el trayecto, tuvo una salida de vía por el margen derecho. La Guardia Civil llegó aproximadamente entre una hora y media y dos horas después del suceso, cuando recibieron la llamada de un testigo. Al llegar al lugar, le hicieron a Diego B.M. la prueba de alcoholemia, arrojando en ambas 0,82 miligramos por litro de aire espirado.

Esto, según explicaron los agentes, significa que la curva del alcohol ya había llegado a la meseta, es decir, había finalizado su crecimiento. Su abogado defendió que en las dos horas que asegura que pasaron entre el accidente y la prueba la curva estaba en ascenso, por lo que de esta forma no se conoce cuál era la tasa en el momento de los hechos. Por otra parte, los guardias señalaron que la sintomatología era muy clara con signos de embriaguez como la repetición de frases.

En el juicio también declaró el alcalde de Avión, Antonio Montero, quien aseguró que el acusado, que trabajaba en el GES del municipio, le dijo que él se iba a hacer cargo de la reparación. Sin embargo, no pagó el arreglo y el taller llegó a acudir al juzgado para reclamar el dinero, aunque se retiró debido a que el Concello se hizo finalmente cargo de la reparación.