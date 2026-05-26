En los últimos días se ha producido una serie de movimientos que nos acercan a un nuevo orden mundial. La geopolítica y los intereses mutuos han llevado a que Estados Unidos, Rusia y China definan, cada vez más, el rumbo de este siglo.

La paz con Irán parece inminente. La guerra en Ucrania continúa su curso, con un desgaste constante de ambos bandos. Israel avanza en Gaza. La economía es el motor de estos acuerdos: precisa de paz para seguir funcionando.

Mientras tanto, el viejo continente corre el riesgo de quedar relegado. La UE no ha sido lo que se esperaba. Conflictos internos, envejecimiento, baja natalidad y ausencia de una verdadera unión política nos han llevado al margen de la historia presente, y posiblemente de la futura. Carecemos de liderazgo y seguimos mirando hacia el pasado. En tecnologías, los europeos apenas logran seguir los pasos de los gigantes norteamericanos y chinos.

Somos un museo continental que también pone en cuestión el Estado de Bienestar con el que asombramos al mundo antaño. Hoy, ser europeo significa, a menudo, representar a un ciudadano del mundo que no sabe ubicarse en el presente. Nadie ha protestado ante esta nueva geopolítica, porque en realidad no sabemos qué representará para nuestro futuro. ¿Seremos colonizados por el nuevo orden?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)