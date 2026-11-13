Ladismary López Betancourt, emprendedora en Ourense: “Ser inmigrante me complicó alquilar un local para mi negocio”

Ladismary López Betancourt, natural de Cuba, llegó a Ourense hace cuatro años, cuando ella tenía 19 años. Fue la primera de su familia en pisar suelo español, lo que la obligó a buscarse la vida sin una red de apoyo. Comenzó trabajando hacia el público en locales de restauración, pero siempre tuvo la idea de emprender, abriendo un local que combinara todos sus intereses.

Desde niña López se aficionó al cine y a las series de animación japonesas al crecer con “Multivisión” un canal infantil de Cuba donde se emitían estos programas. Esta afición se convirtió en una pasión por la cultura friki y por un género de música que empezaba a causar furor entre los jóvenes en 2010, el K-pop. Después de varios años ahorrando se atrevió a emprender acompañada de su socia y amiga Paula Mosquera. Las dos jóvenes abrieron juntas una tienda llamada “Mikrokosmos” en la rúa Alejandro Outeiriño en enero de este mismo año.

Pregunta. Una tienda que combina K-pop con cultura friki ¿Cómo surge la idea?

Respuesta. Desde el momento cero en el que llego a España hace ya cuatro años, tengo en la mente emprender y abrir una tienda que combine todas mis pasiones. Al principio eran ideas sueltas, pero gracias a Paula Mosquera, mi socia y la otra mitad del proyecto “Mikrokosmos”, y a las ayudas del CIMO empezamos con la tienda en enero de este año. Estuvimos preparándonos cuatro meses, desde septiembre de 2025, elaborando un plan de empresa, hablando con proveedores y muchas más tareas para que la apertura fuera exitosa. Sin lugar a dudas, lo más duro fue encontrar un local.

P. ¿Qué problemas tuvieron para alquilar?

R. Buscamos un local más o menos céntrico. Al ser una tienda con un espacio de juego, era importante que fuera accesible. Encontramos bastantes ofertas, pero los problemas empezaban siempre a la hora de firmar el contrato. Quienes ponían en venta los locales no entendían la propuesta, lo que les generaba inseguridad. A esto se le sumaba que somos dos mujeres jóvenes y una de ellas inmigrante. Intimidamos un poco supongo.

P. ¿Todavía están vivos estos prejuicios en la sociedad?

R. A nosotras también nos sorprendió. En una ocasión fui a negociar un local acompañada por mi pareja y parecía que iba a llegar a buen puerto, pero en el momento de firmar el contrato se sorprendió de que fuéramos dos chicas y preguntó mucho si “el otro chico” no tenía nada que ver. Finalmente, no conseguimos alquilar ese local. Más tarde, una persona de la inmobiliaria nos confesó que la persona que ofertaba el espacio empezó a tener dudas porque no entendía de qué iba el negocio. Además, al ver a una “persona de fuera”, no quiso alquilar. Después de este y otros casos similares se nos ocurrió un truco, ir a hablar con los dueños acompañadas de nuestras parejas o padres, y eso como que daba más confianza. Con la inmobiliaria actual tenemos muy buena relación, gracias a Dios.

P. ¿Detectan este recelo por parte de los clientes?

R. Para nada. Yo creo que es una brecha generacional. Nuestro público es gente joven mayoritariamente. La media de edad debe estar entre los 25 y 30 años, aunque sí que es verdad que viene bastante gente entre los 35 a los 40 años porque fueron la primera generación, el núcleo duro, por así decirlo. En cuanto a género, es mitad y mitad aunque con matices. Los hombres tiran más por videojuegos y eventos competitivos, y las mujeres son quienes vienen más por papelería, peluches y, sobre todo, K-pop.

P. Este género musical es una de las claves del éxito de la tienda

R. Totalmente. El K-pop, o pop coreano, está muy de moda, y para la gente que le gusta es mucho más que música, es un estilo de vida. Hay toda una cultura alrededor de los grupos. Nuestro objetivo a futuro es ser uno de los puntos de referencia de K-pop en Galicia. De momento, somos la única tienda especializada en Ourense provincia. Y a nivel Galicia también somos pioneras, hay menos de 5 tiendas en toda la comunidad y nosotras somos una de ellas.