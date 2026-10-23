Los inmigrantes de Ourense alzan la voz ante la polémica por la "ley de nietos": “Somos personas, no votos”

La polémica en torno a la "ley de nietos" y el derecho al voto de los descendientes de españoles genera inquietud entre las comunidades inmigrantes de Ourense. Representantes de asociaciones y ciudadanos nacionalizados denuncian la incertidumbre jurídica, alertan de posibles retrocesos en sus derechos y rechazan que sus vínculos familiares se conviertan en una herramienta política.

La opinión de la inmigración

Lorenzo González

“Es imprescindible mejorar los medios humanos y materiales de los consulados” — Lorenzo González - Presidente de la Asociación de Venezolanos Alma Llanera de Ourense

Para Lorenzo González, presidente de la asociación de venezolanos Alma Llanera, el actual debate judicial no debe ocultar el verdadero problema operativo, que para él son las deficiencias administrativas. Aunque valora que la ley haya servido para recuperar el vínculo de miles de descendientes con España, advierte de que el sistema actual falla en la práctica. “Si queremos fomentar la participación, es imprescindible mejorar los medios humanos y materiales de los consulados, facilitar la recepción de documentación electoral y asegurar plazos suficientes”, reivindica. En definitiva, González reclama la necesidad de un sistema de voto exterior “accesible, transparente y fiable”.

Alejandro Martínez

“Abre una brecha histórica en cuanto a la legitimidad de los descendientes” — Alejandro Martínez - Cubano

Algunos inmigrantes nacionalizados confiesan que tienen la intranquilidad de que esta situación suponga un paso hacia una deriva que conlleve un retroceso continuado de sus derechos como ciudadanos. Así lo ve, Alejandro Martínez, nacionalizado de origen cubano, que advierte de la gravedad del precedente: “Afecta a toda la comunidad de descendientes, abre una brecha histórica en cuanto a la legitimidad de la nacionalidad por ley”. Martínez alerta sobre la incertidumbre generada de cara al futuro: “La consecuencia es que puede ser el inicio de próximas restricciones a los ciudadanos descendientes”.

Dayana Rolong Serrano

“Los lazos familiares deben de estar por encima de cualquier interés político” — Dayana Rolong Serrano - Presidenta de Colombia Unida

La presidenta de la asociación Colombia Unida de Ourense, Dayana Rolong, vive la situación de rechazo de la "ley de nietos" de cara a las elecciones generales muy de cerca, ya que sus primos, con raíces españolas y que todavía residen en Colombia, no pueden ejercer su derecho a voto. “Una injusticia, si es un derecho”, matiza Rolong, que rechaza el uso político que se le está dando a los inmigrantes: “Las personas no somos cifras, estadísticas ni votos. Somos seres humanos, con historias, familias, raíces y derechos”. En esta línea resalta que “los derechos, la dignidad y el respeto nunca deberían depender de unas elecciones”, debiendo respetarse “los lazos familiares por encima de los intereses políticos”.