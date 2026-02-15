El ladrón arrepentido en Ourense que volvió a pecar al salir de prisión

Dice el refranero español que del dicho al hecho hay un largo trecho. El pasado cinco de noviembre, solo un día antes de salir de la prisión de Pereiro de Aguiar, Santiago M.P. (45 años) se presentaba en el juzgado, donde compareció por videoconferencia, como un hombre nuevo que había hecho propósito de enmienda para salir del oscuro mundo de la drogadicción y, por extensión, una carrera delictiva que ya le acarrea más de una decena de condenas.

Lo demostraba el análisis de su cabello, el cual reflejaba que en su organismo ya no había restos de sustancias estupefacientes. Además, en la cárcel tenía buen comportamiento y trabajaba. Estos no eran los únicos indicios de su recuperación, también el discurso que dio a los alumnos del colegio Otero Pedrayo que estuvieron presentes durante un juicio en el Penal 2 en el que fue condenado por robar de un coche una riñonera y juguetes.

Santiago M.P. les explicó como un golpe en su vida le hizo caer desde el cielo hasta el infierno. Él hasta los 42 años era un ciudadano completamente integrado en la sociedad, pero en 2022 cayó en el mundo de las drogas y la adicción le hizo comenzar a delinquir en busca de dinero para pagar las dosis. Se mostró arrepentido y avisó a los jóvenes que es muy complicado superar: “Provoca que hagas cosas que jamás harías y cuesta mucho dejarla”.

Al día siguiente, el 6 de noviembre de 2025, se abrieron para él de nuevo las puertas de la libertad. Salió del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar teniendo por delante una segunda oportunidad, una ocasión de redimirse de los errores del pasado. Sin embargo, su vida fuera de los muros de la cárcel, ya que volvió apenas dos meses y medio después. El 23 de enero ingresó de nuevo como preso preventivo por distintos robos.

“La droga provoca que hagas cosas que jamás harías y cuesta mucho dejarla”, aseguró Santiago M.P. a unos jóvenes

De esta forma, Santiago M.P. volvió a la pesadilla en la que se introdujo a raíz de la muerte de un familiar directo. A partir de ese momento, su vida cambio por completo, se juntó con malas compañías y conoció el mundo de las drogas, que sumerge a quien entra en él en un agujero del que es muy complicado salir. Esta semana, ya desde prisión, compareció para admitir un viejo robo. Ocurrió la madrugada del 2 de octubre de 2022, cuando Santiago M.P. accedió a un Seat León que estaba estacionado en la calle Alejandro Pedrosa, forzó la ventanilla y se apoderó de una carpeta con instrucciones del vehículo y un tique de compra.

Acto seguido, accedió a un Kia que estaba en la calle Río Arnoia y se apoderó de cuatro peluches, una cajetilla de tabaco, un cargador del móvil y diversa documentación. De hecho, fue detenido con una bolsa en la que llevaba parte de los efectos sustraídos. Por estos hechos fue condenado a un año de prisión, sumando de esta forma una nueva pena a su largo historial delictivo.