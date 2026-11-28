Pregunta. ¿Cuáles son los problemas traumatológicos más frecuentes?

Respuesta. La traumatología está presente en prácticamente todas las etapas de la vida, aunque los problemas que atendemos van cambiando con la edad. A medida que cumplimos años, aumenta la incidencia de patologías degenerativas, como la artrosis, que afectan especialmente a cadera, rodilla y columna. Respecto a cuándo acudir al especialista, si una molestia persiste, se repite, limita nuestra actividad diaria o no mejora con unos días de medidas conservadoras, conviene consultar. También debemos acudir de forma más inmediata si existe un traumatismo importante, incapacidad para apoyar una extremidad o una inflamación muy intensa.

P. El desgaste de las articulaciones, especialmente de cadera y rodilla, es un problema cada vez más frecuente. ¿Qué síntomas nos deben hacer sospechar que padecemos artrosis?

R. La artrosis suele manifestarse inicialmente con dolor al comenzar a caminar o al levantarnos después de un periodo de reposo. En fases más avanzadas, el dolor aparece durante la actividad, obliga a detenerse para descansar e incluso puede estar presente en reposo o durante la noche. Antes de plantear una intervención quirúrgica, disponemos de diferentes alternativas. Para mí, una de las más importantes es el ejercicio físico adaptado a cada paciente, especialmente el trabajo de fuerza, junto con la fisioterapia. También es fundamental controlar el peso. En determinados casos podemos recurrir al tratamiento farmacológico o a otras opciones terapéuticas. La cirugía debe plantearse cuando el dolor y la limitación funcional afectan de forma importante a la calidad de vida y las medidas conservadoras ya no ofrecen un alivio suficiente.

P. La prótesis de cadera es una de las intervenciones más conocidas y con mejores resultados en cirugía ortopédica. ¿En qué momento está indicada?

R. La prótesis total de cadera es, sin duda, una de las intervenciones más agradecidas de nuestra especialidad por sus excelentes resultados en la mayoría de los pacientes. La indicación llega cuando la artrosis u otra patología de la cadera provoca una pérdida importante de calidad de vida. Una de las grandes ventajas de esta cirugía es que permite aliviar el dolor y recuperar una gran parte de la movilidad y autonomía perdidas. La evolución es progresiva y muchos pacientes pueden abandonar las ayudas para caminar durante las primeras semanas o meses.

P. ¿Qué debemos saber sobre las prótesis de rodilla?

R. Se estima que alrededor de un 15-20% de los pacientes no quedan plenamente satisfechos con el resultado. Esto no significa necesariamente que la prótesis haya fracasado, sino que el alivio del dolor y la recuperación funcional no siempre son completos. Por este motivo, soy especialmente cuidadosa a la hora de indicar esta intervención. El objetivo es conseguir que el paciente tenga menos dolor, recupere movilidad y pueda volver a realizar actividades que había tenido que abandonar.

P. La prótesis de hombro también puede cambiar la vida de algunos pacientes. ¿En qué casos está indicada?

R. La prótesis de hombro es una cirugía cada vez más frecuente y con resultados satisfactorios en pacientes que presentan un desgaste articular avanzado, es decir, una artrosis importante del hombro que provoca dolor y limitación considerable de la movilidad. Para muchos pacientes supone recuperar una autonomía que habían perdido progresivamente.

P. ¿Qué papel desempeña la rehabilitación tras una intervención traumatológica?

R. Para mí, la cirugía y la rehabilitación son dos partes inseparables del tratamiento. Una cirugía perfecta no garantiza por sí sola el mejor resultado funcional. Es fundamental recuperar la movilidad, la fuerza muscular, la estabilidad y la confianza para volver a realizar las actividades habituales. Por supuesto, esto requiere un trabajo coordinado entre traumatología, enfermería, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas y, en muchos casos, readaptadores.

P. Recoletas Salud Ourense desarrolla una importante actividad quirúrgica en Traumatología, con un equipo especializado y una atención muy personalizada.

R. Así es. Realizamos intervenciones traumatológicas de una forma prácticamente diaria, lo que nos permite mantener una actividad quirúrgica importante y una experiencia consolidada en este tipo de procedimientos. Pero, mucho más allá del volumen de actividad, tengo que destacar la importancia del trabajo en equipo y de poder acompañar al paciente durante todo el proceso: lo hacemos desde la primera consulta y la indicación quirúrgica hasta la intervención y la recuperación posterior. Para mí es fundamental que el paciente se sienta escuchado, bien informado y acompañado en todo momento, con la tranquilidad de saber que está en manos de un equipo especializado y comprometido con su recuperación.

P. ¿Qué recomendaciones daría a la población para cuidar sus articulaciones, prevenir lesiones?

R. Fundamentalmente una: hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. El ejercicio de fuerza es especialmente importante a medida que cumplimos años. Muchas personas se centran únicamente en caminar, que es una actividad muy saludable, pero olvidan que necesitamos mantener una buena musculatura para proteger nuestras articulaciones, conservar el equilibrio y prevenir la pérdida de masa muscular que acompaña al envejecimiento. También es importante mantener un peso adecuado, trabajar la movilidad y adaptar la actividad física a las capacidades de cada persona.

P. ¿Qué mensaje trasladaría a quienes llevan tiempo soportando dolor y han asumido que forma parte inevitable del envejecimiento?

R. Me gustaría transmitir un mensaje a quienes llevan tiempo conviviendo con dolor: envejecer no significa tener que vivir con dolor. Es cierto que con los años aparecen frecuentes cambios degenerativos en nuestras articulaciones, pero eso no quiere decir que debamos resignarnos a perder calidad de vida. Hoy disponemos de muchas alternativas para aliviar el dolor y mejorar la función. Lo importante es consultar, encontrar el origen del problema y buscar la solución más adecuada para cada paciente.