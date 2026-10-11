Lavando la ropa en una fuente de agua potable: denuncian inseguridad e incivismo en la calle Ramón Puga

Un vecino de la calle Ramón Puga, Daniel Izquierdo, denunciaba ante La Región la situación que se vive en la zona de la Residencia, concretamente a la altura del número 36. En el lugar se encuentra una casa abandonada con aparentes signos de okupación, una problemática sobre la que asegura haberse dado aviso en varias ocasiones a la Policía, "que no hace nada".

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El vecino señala el malestar que generan los gritos durante la noche y la presencia habitual de personas con conductas incívicas. Además, advierte de la preocupación surgida en Cruceiro Quebrado, justo detrás del inmueble y junto a un parque infantil, donde se utiliza la fuente de agua potable para lavar ropa y cacharros en un espacio frecuentado habitualmente por niños.