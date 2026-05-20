¿Sabe usted que le dice el pato a la pata en Ourense?

¿Sabe usted que los ornitólogos ourensanos están de enhorabuena? ¿Que ahora pueden alternar el avistamiento de aves con la oferta de pinchos del Casco Vello? ¿Que, ante la falta de espacios, los patos de la city optan por colonizar nuevos territorios? ¿Que la Operación Cuac se extiende hasta la Praza do Ferro? ¿Que, lamentablemente, seguirán teniendo que peregrinar, porque sus hábitats parecen tomados por el cemento?