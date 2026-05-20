¿Sabe usted que le dice el pato a la pata en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, estamos "empatados"
¿Sabe usted que los ornitólogos ourensanos están de enhorabuena? ¿Que ahora pueden alternar el avistamiento de aves con la oferta de pinchos del Casco Vello? ¿Que, ante la falta de espacios, los patos de la city optan por colonizar nuevos territorios? ¿Que la Operación Cuac se extiende hasta la Praza do Ferro? ¿Que, lamentablemente, seguirán teniendo que peregrinar, porque sus hábitats parecen tomados por el cemento?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRAZA MAIOR E AUDITORIO
Galería | Ourense revoluciónase polo galego: 1.100 rapaces toman o centro no Correlingua 2026
Lo último
DÍAS Y COPLAS
La jubilación del presunto
"ASESINATO" EN MANGO
La jueza aprecia indicios de homicidio contra Jonathan Andic
DEAMBULANDO
Mientras los amigos nos dejan y el barrio carece de aquella personalidad
VISITA DE LEÓN XIV
El cardenal Cobo recuerda que el papa no hace política