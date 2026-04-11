O legado de Otero Pedrayo mantense 50 anos despois
ANO OTERIANO
A literatura e relación coa paisaxe de Ramón Otero Pedrayo marcaron o arranque dos actos centrais do Ano Oteriano
Este venres, 10 de abril, cumpríronse 50 anos do falecemento de don Ramón Otero Pedrayo. Para conmemorar a data, a Fundación que leva o nome do insigne escritor organizou en Santiago de Compostela unhas xornadas para lembrar o seu legado, enmarcardas dentro do Ano Oteriano.
No salón de actos do Pazo de San Roque déronse cita múltiples personalidades relacionadas coa cultura galega. Entre eles estaba o conselleiro de Cultura, Lingua e xuventude, José López Campos, o presidente da Fundación Ramón Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, o debuxante e ensaísta Siro López, a quen se lle dedica este ano o Día da Ilustración, a do historiador Ramón Villares, o expresidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, o divulgador Manuel Gago, ou da filóloga Patricia Arias, entre outros especialistas no seu legado.
O representante do Goberno galego sinalou estas xornada como “data clave que dá orixe á efeméride” que se conmemora neste 2026, enmarcándoas dentro da “completa, diversa e excelsa programación prevista, que estará á altura da relevancia do homenaxeado”. López Campos resaltou que o Patriarca das Letras “despuntou pola súa brillantez, altos coñecementos e un importante contribución á construción dunha Galicia, que a longo deste ano vai manter acesa a súa vixencia cun recoñecemento institucional amplo e transversal”.
Ao longo da tarde, Dolores Vilavedra Fernández, directora da Cátedra Otero Pedrayo da USC, e María López Sández, profesora da USC, deron dúas conferencias sobre a literatura de Otero Pedrayo e a súa relación coa paisaxe. Hoxe continuarán as xornadas dete Abril Oteriano, no paraninfo da facultade de Xeografía e Historia da USC, onde don Ramón pronunciou a súa ultima conferencia: a primeira en galego trala guerra civil. Ademais, farase entrega do II Premio Otero Pedrayo de relato breve e haberá unha actuación da coral De Ruada.
A voz de Otero
A maiores destes actos, o Consello da Cultura Galega (CCG) publicou na rede novo material do escritor ourensán. Liberou seis rexistros sonoros inéditos preservados no Arquivo Sonoro de Galicia, que recollen intervencións do autor durante a viaxe que realizou a Bos Aires en 1959. Son conferencias nas Xornadas Patrióticas Galegas, organizadas pola colectividade emigrante e que apareceron como resposta á necesidade de dotar o 25 de xullo dun contido que excedese o mero feito relixioso, explica a institución cultural.
“Foron crecendo en prestixio ata converterse nun acontecemento sen parangón entre as colectividades estranxeiras radicadas no país”, destaca o CCG. Por iso, as gravacións, que conservan unicamente a voz de Otero Pedrayo, constitúen un testemuño sonoro da súa oratoria, do seu pensamento e do seu compromiso coa cultura galega.
