Licio Marcos de Oliveira, ganador de un Premio Goya, en Ourense: “La creatividad y la esperanza están en el trabajo de los jóvenes”

El cineasta brasileño Licio Marcos de Oliveira (Minas Gerais, Brasil, 1958) llega a Ourense procedente de Barcelona, donde está afincado y trabaja con su productora “Gravando Sound” para apadrinar el debut cinematográfico de los ourensanos Gonzalo Rodríguez y Daniel Meije de cara a un posible estreno en el festival de Sitges.

Con una larga carrera a sus espaldas, que incluye títulos como “La caja 507”, “La vida mancha” o “No habrá paz para los malvados”, que le valió un premio Goya en 2011, le gustan también los pequeños proyectos donde puede expresarse con más libertad, así como descubrir nuevos talentos cinematográficos.

Pregunta. Llega usted a Ourense para colaborar en el debut cinematográfico de dos jóvenes cineastas ourensanos. ¿Cómo llegó usted a este proyecto?

Respuesta. Conocí eh recientemente a Gonzalo Rodríguez buscando a jóvenes que pudiera colaborar con mi productora, Gravando Productions, con sede en Barcelona.

R. Gonzalo ha estudiado en la Escuela de Cine 35 milímetros y yo he dado clases en esa escuela. Me cayó muy bien, le presenté a algunos proyectos que tengo, y hemos empezado a desarrollar algunos. Paralelamente, él me presentó a Daniel Meije. Daniel tenía un proyecto de un cortometraje para hacer en Ourense y aquí estamos. El viernes por la mañana empezamos el rodaje.

P. ¿Cómo es pasar de producciones como “No habrá paz para los malvados” a una pequeña producción como esta?

R. En las producciones grandes yo siempre he trabajado como técnico de sonido directo, respondiendo a la visión del director y el equipo de rodaje. Y claro, si hablamos de un cortometraje, esta es nuestra producción ¿no? Entonces lo afrontamos con mucha más ilusión y con muchas más ganas.

P. ¿Supone un trabajo extra para usted?

R. No, no. Yo llevo más de 50 años en esta profesión, en este oficio. Es un oficio que me gusta mucho. ¿Sabes? Lo hago por placer, siempre he sido muy cinéfilo, siempre he visto muchas películas y claro y siempre he trabajado mucho.

P. ¿Ha visitado alguna vez la ciudad o será su primera vez en aquí?

R. Será mi primera vez en Ourense. Ya estuve en Galicia haciendo otras cosas como técnico de sonido, pero será la primera vez que rodaremos en Ourense.

P. Y ¿cómo afronta este proyecto?

R. Con muchas ganas, mucha ilusión y además espero poder a terminarlo pronto para poder inscribirlo al Festival de Sitges. A ver si nos lo aprueban, y lo podemos estrenar en el festival, que es un festival muy importante dentro del panorama español y del panorama de películas de género.

P. La meteorología jugó una mala pasada en la primera intentona de rodaje ¿Llegarán a tiempo?

R. Espero que sí. Justo antes de salir de Barcelona hemos mirado el tiempo, y amenaza con llover durante el fin de semana, pero estamos preparados. Hemos traído paraguas para todos.

P. ¿Qué significa ser técnico de sonido en un cortometraje?

R. El técnico de sonido significa, tanto en cortos como en películas y series, es quien capta el sonido cuando la cámara capta la imagen. Pero en el caso de este corto no solo voy a hacer el sonido; además estoy llevando también la producción ejecutiva, ocupándome de todo fuera de cámara.

P. A la hora de escoger ¿qué tienen de atractivo estos proyectos de jóvenes cineastas?

R. La vida está en los jóvenes. La esperanza nuestra de vida está en los jóvenes. Y también la creatividad actualmente está en los jóvenes.