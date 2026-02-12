¿Sabe usted que los líos con los trenes parece el cuento de nunca acabar?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, este miércoles los pasajeros del Madrid-Ourense sufrieron una situación surrealista
¿Sabe usted que los líos con los trenes parece el cuento de nunca acabar? ¿Que este miércoles los pasajeros del Madrid-Ourense sufrieron una situación surrealista? ¿Que llegó al punto en que un empleado iba informando de los trenes que iban a circular con un megáfono ante el colapso? ¿Que los pasajeros a mano alzada indicaban las horas de sus billetes? ¿Que parecen imágenes del siglo pasado?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMBIOS EN LA MOVILIDAD
Cinco días de cortes de tráfico en el centro de Ourense por el Entroido 2026
Lo último
CAMBIO INESPERADO DE TREN
Nueva incidencia en el tren Madrid-Ourense: "Pagamos por AVE y nos pusieron un AVLO"