¿Sabe usted que los líos con los trenes parece el cuento de nunca acabar? ¿Que este miércoles los pasajeros del Madrid-Ourense sufrieron una situación surrealista? ¿Que llegó al punto en que un empleado iba informando de los trenes que iban a circular con un megáfono ante el colapso? ¿Que los pasajeros a mano alzada indicaban las horas de sus billetes? ¿Que parecen imágenes del siglo pasado?