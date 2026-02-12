TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia

¿Sabe usted que los líos con los trenes parece el cuento de nunca acabar? ¿Que este miércoles los pasajeros del Madrid-Ourense sufrieron una situación surrealista? ¿Que llegó al punto en que un empleado iba informando de los trenes que iban a circular con un megáfono ante el colapso? ¿Que los pasajeros a mano alzada indicaban las horas de sus billetes? ¿Que parecen imágenes del siglo pasado?

