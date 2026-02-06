Hasta 15 firmas compiten por ampliar el Polígono de San Cibrao

El proyecto de ampliación del Polígono de San Cibrao das Viñas, anunciado por la Xunta el pasado mes de octubre , entra en su fase definitiva tras recibir un total de 15 ofertas para ejecutar las obras de urbanización.

El presupuesto base de licitación para esta fase de obras se sitúa en 9.866.753,47 euros. El contrato, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses , ha despertado un enorme interés en el sector de la construcción, con una competencia repartida entre grandes firmas nacionales y potentes alianzas estratégicas.

La licitación ha atraído a un variado grupo de licitadores. De las 15 propuestas recibidas, seis empresas han decidido presentarse de forma individual: las potentes constructoras Acciona Construcción, S.A., Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA y Vías y Construcciones, S.A., junto a Alvac, S.A., Hordescon, S.L. y Petrolam Infraestructuras, S.L.

Por otro lado, la complejidad del proyecto ha impulsado la creación de nueve Uniones Temporales de Empresas (UTE) que agrupan a diversas firmas para sumar solvencia y recursos. Entre estas alianzas destacan la UTE Coviastec - Cruzval - Vipeca, la UTE Civis Global - Proyecon, y la UTE Prace - Lantania. También compiten las uniones formadas por Vázquez y Reino con Construcciones Cernadas, la UTE Ovisa - Arines - Suiser, y la formada por Extraco y Orega. Completan el listado la UTE Xestur San Cibrao, la UTE Seranco - Oreco Balgón y la alianza entre Taboada y Ramos con Francisco Gómez y Cía.

Plazos

Las previsiones de Xestión do Solo de Galicia (Xestur), dependiente de la Consellería de Economía e Industria, indican que las obras podrían comenzar a mediados de este año y estar terminadas a finales del año 2027, para así poder poner a disposición de los empresarios las parcelas en 2028. Las actuaciones permitirán poner a disposición de las empresas una superficie total de 341.542 metros cuadrados, distribuida en cinco grandes manzanas. Según la demanda, el suelo puede dividirse en parcelas de entre 1.400 metros cuadrados hasta los 68.000 metros cuadrados como máximo.