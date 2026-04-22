Así se encuentran las principales zonas industriales de Ourense

El futuro industrial de Ourense se aborda de forma distinta en tres de las principales áreas industriales que rodean la ciudad. Entre las situaciones vividas se encuentran desde listas de espera en el Polígono de San Cibrao hasta la imposibilidad de acoger nuevas empresas del área de Barreiros, donde ya se ha superado el centenar de instalaciones.

“É certo que sumamos dúas empresas novas, pero tamén sumamos unha serie de peches que fan que nos quedemos máis ou menos igual”

San Cibrao: mucho interés y un concurso pendiente

El polígono más antiguo de la provincia comenzó el año a buen ritmo, con la llegada de empresas de peso como Obramat, y sumando a comienzos de abril a China Home como nuevo socio de la Asociación de Empresarios, si bien desde el colectivo mantienen el número de empresas presentes en torno a las 320, a las que hay que sumar otro centenar en Tecnópole.

“É certo que sumamos dúas empresas novas”, comentan desde la asociación, “pero tamén sumamos unha serie de peches que fan que nos quedemos máis ou menos igual”. El colectivo empresarial ha sido contactado en los últimos meses por varias empresas interesadas en la ampliación, interés que “imos comunicando á Xunta, a quenes remitimos as empresas interesadas. Unha vez que se urbanice, terá que saír a concurso. Entonces presentaranse aquelas que lles interese”, continúan comentando los portavoces antes de recordar que el suelo resultante será público, por lo que que “hai que pasar unha serie de tramitacións”.

Se está trabajando en los informes sectoriales, que están ya casi todos emitidos, y son previos justamente ya a la expropiación de los terrenos que se está pidiendo"

Pereiro de Aguiar: acabando los informes sectoriales

El proyecto para incrementar un 38% la superficie industrial en Pereiro de Aguiar sigue su calendario según lo previsto, tal y como indica Luis Menor, presidente de la Diputación y alcalde de la localidad.

“Luego de aprobado el plan estructurante del polígono”, indica Menor “se está trabajando en los informes sectoriales, que están ya casi todos emitidos, y son previos justamente ya a la expropiación de los terrenos que se está pidiendo”.

El siguiente paso, según el regidor, sería “preparar las actas de expropiación para proceder a la expropiación y adquisición de los terrenos. Y luego ya, a todo lo que viene a continuación, que serían los trámites consiguientes para iniciarse la obra para el 2027”, comenzando a urbanizarse entonces.

O polígono segue medrando, pero non ten máis para onde medrar hoxe, debido ás obras do AVE"

Barreiros: Sin poder crecer debido a la Variante Norte

La esperanza de la zona industrial de Barreiros era añadir a sus 446.000 metros cuadrados la superficie que ahora está ocupando la compañía ferroviaria Adif para apoyar las obras de la Variante Norte de Alta Velocidad, un proyecto que acumula siete años de retraso, y que impide el crecimiento del polígono.

“O polígono segue medrando, pero non ten máis para onde medrar hoxe, debido ás obras do AVE”, explica el presidente de los empresarios, Alejandro Cruz, antes de recordar que “estea como estea o terreo, sexan montóns de terra ou maquinaria, mentres haxa, a administración non vai aprobar máis para poder edificar”.

Por ese motivo “se pode dicir hoxe que o polígono está totalmente cheo”, y no puede acoger nuevas empresas, según Cruz.