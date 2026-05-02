La lluvia obliga a trasladar Os Maios del Paseo a la Praza Maior y Santa Eufemia
CARPAS INSTALADAS
La previsión de lluvia que dan para este domingo, 3 de mayo, obliga a trasladar la celebración de la Festa dos Maios en Ourense a la Praza Maior y a la Praza de Santa Eufemia, en la que ya se encuentran instaladas las carpas
Mañana, domingo 3 de mayo y día oficial de la celebración de la Festa dos Maios en la ciudad de Ourense, será la Praza Maior y la Praza de Santa Eufemia las que alberguen esta fiesta, debido a las previsiones de lluvia que dan para esa fecha. En este momento ya se encuentran instaladas en las dos ubicaciones las carpas bajo las cuales se desarrollarán las actividades festivas.
La entrega de premios, el canto de las mejores coplas y el concierto de Amancio Prada, programado para las 19.30 horas, se llevarán a cabo en las nuevas localizaciones.
Esta sería la programación de la celebración de Os Maios en la ciudad de Ourense:
- 10.30 horas: Taller de confección de coronas y peinados
- 11.00 horas: Apertura de la exposición de los maios que participan en el concurso municipal.
- 11:30 horas: Desfile de gigantes y cabezudos con música tradicional.
- 12.00 horas: Canto de coplas delante del jurado.
- 19.00 horas: Acto de entrega de los premios y canto de las mejores coplas.
- 19.30 horas: Concierto de Amancio Prada.
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