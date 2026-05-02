La lluvia obliga a trasladar Os Maios del Paseo a la Praza Maior y Santa Eufemia

La carpa instalada en la Praza Maior para la celebración de la Festa dos Maios

Mañana, domingo 3 de mayo y día oficial de la celebración de la Festa dos Maios en la ciudad de Ourense, será la Praza Maior y la Praza de Santa Eufemia las que alberguen esta fiesta, debido a las previsiones de lluvia que dan para esa fecha. En este momento ya se encuentran instaladas en las dos ubicaciones las carpas bajo las cuales se desarrollarán las actividades festivas.

La entrega de premios, el canto de las mejores coplas y el concierto de Amancio Prada, programado para las 19.30 horas, se llevarán a cabo en las nuevas localizaciones.

Esta sería la programación de la celebración de Os Maios en la ciudad de Ourense: