¿Sabe usted que otro local de sushi prepara su apertura inminente en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la nueva oferta de sushi en la ciudad de Ourense
¿Sabe usted que la comida japonesa está viviendo su particular agosto (nunca mejor dicho) en la city? ¿Que los ourensanos ahora parece que son más de uramaki que de lacón con grelos? ¿Que tras una exitosa apertura ya se prepara un nuevo negocio hostelero de estas características?
¿Que estamos a dos pasos de abrir una convención de anime? ¿Que la buena noticia es que se abren negocios en la ciudad?
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