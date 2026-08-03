Samo Sushi aterriza en Ourense con su innovador modelo de buffet a la carta y platos elaborados al momento

Para celebrarlo, del 5 al 7 de agosto, los primeros 30 clientes en cada turno (comida y cena) comerán gratis. Además, durante esos tres días, Samo Sushi invita a los comensales a la primera bebida.

Nacido originalmente en Asturias con un aclamado primer restaurante en el corazón de Gijón, este proyecto surge de la pasión por la cocina japonesa de calidad y el deseo de ofrecer una experiencia culinaria premium y accesible. Crear momentos para compartir y disfrutar de la mejor gastronomía japonesa.

Tras el rotundo éxito de su modelo, la firma dio el salto a Ponferrada y a Lugo, sumando ahora un emocionante hito con su desembarco en tierras orensanas, donde abrirá sus puertas para convertirse en un nuevo punto de referencia gastronómico en la ciudad, en un ambiente moderno y acogedor.

Todo lo que puedas comer

Lo que diferencia sustancialmente a Samo Sushi de otras propuestas del mercado radica en la articulación de su concepto Samo Infinity.

A diferencia de los buffets libres tradicionales (que suelen apoyarse en comida expuesta en barras o preparaciones estandarizadas), en Samo Sushi la experiencia se basa en un buffet libre a la carta (“All You Can Eat”) donde todos los platos se cocinan al momento en cocina tras recibir el pedido, garantizando una textura y frescura máxima en el producto.

Con más de 160 platos en carta, Samo Sushi apuesta por un concepto basado en la elaboración al momento: cada pedido se prepara una vez realizado, garantizando la frescura de todos sus platos. Su oferta combina una extensa selección de sushi con especialidades como yakisoba, arroces, ramen, tempuras, carnes, mariscos y otras recetas de la gastronomía japonesa, ofreciendo una experiencia variada que va mucho más allá del sushi tradicional.

Además, cuentan con diversas modalidades ajustadas a cada momento: el “Menú Samo” de mediodía, el completo “Menú Infinity” de noches y festivos o el “Menú Doraemon“ para los más pequeños).

Logotipo de Samo Sushi | Samo Sushi

Rapidez, calidad y robots asistentes

Otro pilar clave que los distancia de la competencia es su firme apuesta por la integración tecnológica futurista en la sala y la cocina.

En Samo Sushi la tradición artesanal del sushi no se contradice con el futuro: el cliente gestiona de forma cómoda y rápida sus comandas directamente desde la mesa a través de su dispositivo digital, mientras que la entrega de los platos se apoya en simpáticos asistentes robóticos de servicio que colaboran activamente con el personal humano.

Aunar tradición, vanguardia y tecnología

Todo este ecosistema se completa con un sistema de cocina inteligente conectado en tiempo real que optimiza las elaboraciones y asegura un estricto control de temperaturas. Con este equilibrio perfecto entre cocina hecha al momento, servicio tecnológico y diseño acogedor, Samo Sushi llega a Ourense para brindar una propuesta innovadora e inigualable.