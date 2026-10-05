Luis Garbayo Fernández, estudiante de Ingeniería Informática: “La IA ha venido para quedarse, pero habrá cambios en el modelo”

Luis Garbayo, estudiante ourensano de Ingeniería Informática en la Universidad de Vigo y futuro ingeniero de IA, presentó recientemente su proyecto basado en inteligencia artificial, “Agentic Smart Health”, un sistema que busca optimizar la forma en la que las clinicas dentales archivan datos de sus pacientes.

Pregunta. ¿Cuál es el origen de esta mezcla de IA y Odontología?

Respuesta. De unas prácticas en verano. La asociación ANFAIA organizó unas becas donde te proponían un proyecto a desarrollar en dos meses. A mí dos dentistas en Vigo me propusieron el proyecto. Resumidamente, estos dentistas tienen una “starup” (empresa emergente) que se llama Histora, con sede en Estados Unidos, y están tratando de optimizar el tratamiento de datos en las consultas porque al final es un trabajo muy importante pero en el que se pierde mucho tiempo.

P. ¿De dónde surge esa que podemos definir “ineficiencia”?

R. De los diferentes tipos de archivos que tienen que manejar. Cuando quieren ver el perfil de un paciente a veces tardan 40 minutos solo buscando entre los datos que tienen para conseguir la información que le interesa. La idea surge de unificar todos estos datos con tipos herramientas diferentes en un tipo de archivo unitario que les permite ahorrar mucho tiempo. Este tipo de sistema es nuevo, lo hemos creado nosotros. Lo llamamos UOS, que viene del acrónimo de “Unified Oral Scene”. Es de código abierto y está listo para ser ampliado con más funcionalidades que nos digan los dentistas. Nuestro plan a futuro es expandir este tipo de archivos creados y pensados para su uso a cualquier tipo de clínica sanitaria y no solo en clinicas dentales.

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P. ¿Cómo funciona este proceso de unificación?

R. Para el proyecto elaboré y monté un sistema agéntico determinista. Trabajo con varios agentes en mi modelo que hacen diferentes tareas. Primero tengo los que ingieren datos y extraen información, después estarían los de fusión que juntan la información en un conjunto de datos y, finalmente, los agentes de exportación que convierten la información en el UOS del que hablamos antes. Luego, en un visor local renderizo (proceso mediante el cual un programa informático calcula y transforma un modelo digital en 2D o 3D en una imagen final, un video o un gráfico visible) el archivo comprimido. Esto crea un gemelo digital que muestra la información de cada diente.

P. ¿En qué se diferencia tu modelo del resto de IA?

R. Los modelos de IA más comunes actualmente, ChatGPT, Gemini, Claude, por ejemplo, son modelos de lenguaje de gran tamaño denominados “LLM” que toman datos de incontables fuentes. El mío está entrenado con datos concretos para una tarea específica, esto hace que pueda resolver los problemas que le planteo de forma muy eficiente.

P. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial?

R. Yo no soy en absoluto negacionista de la IA, considero que ha venido para quedarse aunque esto implique la inevitable destrucción de puestos de trabajo. También es verdad que en mi campo, la Informática, se están creando muchas nuevas oportunidades laborales. A nivel tecnológico, pienso que pueden ir desapareciendo poco a poco estos modelos masivos que pueden hacer de todo, pero no están especializados en tareas concretas. Creo que el mundo de la IA se va a mover a modelos más pequeños y deterministas, aunque siempre va a hacer falta un humano en el proceso para controlarlo.

P. ¿Entonces los LLM desaparecerán del todo?

R. No exactamente. Seguirán siendo útiles para razonar y conversar, pero para muchas tareas no hace falta un modelo que lo sepa todo. Ya están apareciendo modelos que no generan texto, sino que toman decisiones concretas. Por ejemplo, Jev, de TypeSafe AI, devuelve respuestas estructuradas con su grado de confianza y, según la compañía, es cientos de veces más rápido y barato. El futuro será combinar un LLM para razonar con modelos pequeños y especializados para cada acción. Es lo mismo que hacemos en Agentic Smart Health.