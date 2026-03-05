Luis Menor defiende el peso de la gestión local en Bruselas

El presidente de la Diputación y del Partido Popular de Ourense, Luis Menor, encabezó una delegación institucional en Bruselas para abordar la futura asignación presupuestaria de la Unión Europea. El propósito de esta visita al Parlamento Europeo se centró en exponer la capacidad y eficiencia de las entidades locales a la hora de administrar la financiación comunitaria.

Hablamos de centralización en la gestión de los fondos, cuando sabemos que efectivamente eso ha sido un ejemplo de fracaso de gestión, se han devuelto más de 60.000 millones"

Durante la jornada, el dirigente provincial mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo, específicamente con Elena Nevado y Maravillas Abadía. En este foro, donde estuvo acompañado por los eurodiputados Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, el representante ourensano trasladó su rechazo al diseño del Marco Financiero Plurianual propuesto para el periodo 2028-2034. Desde la perspectiva de la delegación, este modelo planifica otorgar un peso organizativo mayor a los gobiernos nacionales, una decisión que aleja las políticas de desarrollo de las necesidades reales de los ciudadanos.

En palabras de Menor, la administración local fundamenta su capacidad de ejecución en el conocimiento directo de las demandas poblacionales. Sobre los riesgos del nuevo formato administrativo planteado, el presidente advirtió que “hablamos de centralización en la gestión de los fondos, cuando sabemos que efectivamente eso ha sido un ejemplo de fracaso de gestión, se han devuelto más de 60.000 millones”.

Estos fondos tienen que seguir llegando, y tienen que seguir gestionándose por parte de las propias entidades regionales y las propias diputaciones"

Menos capacidad de actuar

Desde el comienzo del actual mandato en el año 2023, Luis Menor calcula que el ente provincial ha logrado asegurar 27,9 millones de euros de fondos europeos. Este volumen económico equivale a casi una tercera parte del presupuesto anual manejado por el organismo. Ante la modificación de las normas de reparto, Menor cree que “bajo una redistribución de fondos se está enmascarando realmente un recorte en políticas importantes como la PAC o el FEDER u otros fondos que gestionamos desde las entidades locales”.

En una reunión con Partenalia, la red europea de gobiernos locales intermedios, se subrayó la urgencia de mantener el papel de los entes provinciales en la distribución de la financiación. Para garantizar la continuidad de las inversiones territoriales, el presidente instó a las autoridades comunitarias a reconsiderar los planes de futuro, recordadno que “estos fondos que contribuyen a la transformación de la provincia tienen que seguir llegando, tienen que seguir gestionándose por parte de las propias entidades regionales y las propias diputaciones”, cuyo margen de ejecución es superior al del Gobierno central.