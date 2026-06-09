Luis Menor intentará reeditar el bastón de mando en Pereiro de Aguiar

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, aspirará a un tercer mandato en el Concello de Pereiro de Aguiar. Así lo confirmaba al término de la junta de Gobierno del ente provincial, donde reconocía que “se os meus compañeiros queren, a miña idea é que sí”, preguntado por su candidatura, para la cual no será necesario que la agrupación popular de la localidad le confirme como cabeza de lista, pues “aínda me quedan dous anos de mandato como presidente do PP no Pereiro”, indicaba el líder popular.

Desmiente los rumores que le situaban en la lista electoral del PP por Ourense, como habían hecho algunos de sus predecesores en la presidencia provincial

Con esta afirmación, Menor desmiente los rumores que le situaban en la lista electoral del PP por Ourense, como habían hecho algunos de sus predecesores en la presidencia provincial, con la idea de disputarle la alcaldía a Gonzalo Jácome; y vivirá sus terceros comicios en Pereiro de Aguiar, donde obtenía el bastón de mando en 2019, sucediendo a su compañero de partido, Eliseo Fernández, quien ostentó la alcaldía desde 1987, y fue su “número 2” en las elecciones.

Respecto a la candidatura de la ciudad, Menor descargó la responsabilidad de los tiempos en el comité central autonómico de su partido, recordando que “é o desexo do PP presentar á vez os sete candidatos das principales cidades de Galicia, e ata agora non temos esa convocatoria”.

Para deportistas de élite

La junta de Gobierno de la Diputación movilizó esta semana 344.000 euros en distintas ayudas a los concellos de cara a mejoras de caminos, iluminación de calles, y otras intervenciones menores.

Destaca también esta semana un paquete de 49.000 euros en ayudas a deportistas de élite que practican disciplinas individuales, y que llegarán a 61 personas y 22 disciplinas que incluyen atletismo, piragüismo, artes marciales, tiro olímpico o boxeo.