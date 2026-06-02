Luis Menor pide al Estado medidas garantistas para los propietarios contra la okupación

A raíz del reciente incendio el barrio de la Ponte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, abordó la okupación como un problema de fondo donde la sociedad debe buscar un equilibrio entre la acción social y el cumplimiento de la legalidad.

Menor rechazó que se desampare a las personas desfavorecidas en la calle, pero también se mostró crítico con la actual respuesta legal ante las okupaciones, que considera escasa y tardía para los propietarios.

Débese clarificar realmente a situación dos inquilinos e a axuda que hai que darlle a aqueles que teñen vulnerabilidade, pero no o conciliamos coa necesaria seguridade xurídica que teñen que ter os propietarios"

Para el presidente provincial, la okupación de los inmuebles provocan su deterioro progresivo, y suele derivar en actividades inapropiadas . Sostiene, además, que se debe “clarificar realmente a situación dos inquilinos e a axuda que hai que darlle a aqueles que teñen vulnerabilidade, pero no o conciliamos coa necesaria seguridade xurídica que teñen que ter os propietarios”, apuntando que, de lo contrario, el problema persistirá.También propuso medidas estructurales como el impulso de políticas que den garantías a los dueños.

Finalmente, el presidente desvinculó la vulnerabilidad de la delincuencia organizada, defendiendo que la atención a las personas desfavorecidas es una competencia exclusiva de los servicios sociales.