Florencio López Iglesias, propietario del edificio quemado en A Ponte: "Denuncié hace un año que había okupas"

El edificio arrasado por un incendio en el barrio de A Ponte arrastraba un grave problema de okupación que parecía haber caído en el olvido institucional. Esta es una realidad que denuncian abiertamente los vecinos, los comerciantes de la zona y, en última instancia, Florencio López Iglesias, el propietario del inmueble.

“El edificio se encontraba en un estado normal para su antigüedad”, asegura López. “Tenía pendiente alguna reforma, pero en líneas generales estaba bien”, insiste el dueño, quien, además, aprovecha para descartar los rumores que apuntaban a que las viviendas se destinarían al alquiler turístico: “Ya no estamos centrados en eso”, aclara al respecto.

Me enteré por los inquilinos que tengo en el bajo, una clínica dental. Ellos me avisaron desde el primer momento y procedí a presentar una denuncia"

López Iglesias explica que tuvo constancia de la presencia de intrusos gracias a los arrendatarios de su bajo comercial. “Me enteré por los inquilinos que tengo en el bajo, una clínica dental. Ellos me avisaron desde el primer momento y procedí a presentar una denuncia”. Desde aquel aviso, calcula que han transcurrido entre nueve meses y un año sin que las fuerzas de seguridad ni ninguna otra autoridad hayan tomado cartas en el asunto. “Presenté la denuncia hasta en dos ocasiones, pero no se hizo absolutamente nada. En Portugal los habrían desalojado al día siguiente; aquí en España, las medidas son cero”, lamenta Florencio López.

Estamos viviendo una época malísima, esto está lleno de okupas y cualquier día pueden repetirse situaciones similares en otros puntos del barrio"

El propietario no ha sido el único que ha intentado frenar la proliferación de okupas en la zona. Olga Giráldez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ponte Canedo, recuerda la insistencia del barrio: “Se ha advertido cientos de veces que esto había que solucionarlo. Yo misma, en calidad de presidenta de la asociación vecinal, lo puse en conocimiento del Concello de Ourense. Llegaron a tapiar los accesos porque entraban por la parte de atrás”, detalla Giráldez. A su juicio, la situación general es muy preocupante: “Estamos viviendo una época malísima, esto está lleno de okupas y cualquier día pueden repetirse situaciones similares en otros puntos del barrio”.

Por su parte, Inma, residente en el número 3 de la calle Vicente Risco -justo al lado del inmueble calcinado-, señala el gran peligro al que han estado expuestos: “Por suerte, por muchísima suerte, el incendio no ocurrió de noche. Todo el mundo sabía que la casa estaba okupada, pero las administraciones competentes no hacen nada al respecto”.