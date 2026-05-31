Un goteo problemas relacionados con la okupación en todos los barrios de Ourense

El suceso ocurrido en A Ponte es el último caso en un goteo constante de incidentes rerlacionados con la okupación.

Hay que remontarse hasta el 14 de mayo para irse al precedente inmediato, acaecido en el centro de la ciudad. En ese caso, ardía con gran virulencia la Casa de Baños, un edificio municipal abandonado que ardió de madrugada. Se sospecha que los okupas que vivían allí se han trasladado a otro punto del Casco Vello, la plaza da Trinidade, instalándose en una pescadería clausurada.

Previamente, en diciembre de 2025, otros dos inmuebles okupados en la avenida de As Caldas tuvieron que ser tapiados después de que se encontrara el cadáver de una persona en ellos. A no mucha distancia de ese punto, la locomotora colocada como monumento frente a la estación ha sido también refugio de estas personas hasta que, en su restauración, se cerró su acceso.

El entorno del estadio de O Couto y la calle Velázquez se señalaron también como lugares de residencia de okupas que acabaron siendo desalojados después de varios episodios de conflictividad, y algún pequeño incendio.

También en O Vinteún hubo episodios de enfrentamiento con quienes okuparon una cementera cerrada en la calle Río Arnoia.

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