CONFLICTO EN EL PLENO
Luis Menor: “A Política non se pode converter nun circo”
CONFLICTO EN EL PLENO
El presidente provincial del PP, Luis Menor, abordó los incidentes vividos el pasado 16 de septiembre en el pleno municipal extraordinario, donde su portavoz local y candidata a la alcaldía, Ana Méndez, sufrió múltiples ataques verbales por parte de alcalde, Gonzalo Jácome, y el edil Francisco Lorenzo, quienes pusieron en duda varias veces su capacidad de entendimiento durante la sesión.
Non sei se ese mesmo ataque se faría a un home, pero dende logo é absolutamente condenable"
“A política non se pode converter nun circo, non se pode converter nun lugar onde estamos a ver quen insulta máis”, aseguraba Menor, quien expresó su absoluta condena por “ese ataque, que incluso me atrevo a dicir que ten as súas connotacións machistas, porque non sei se ese mesmo ataque se faría a un home, pero dende logo é absolutamente condenable”, insistía el líder popular.
“Non é fácil meterse na política dende unha vida profesional encarrilada”, siguió reflexionando Luis Menor. “Metémonos catro persoas ás que nos picou o mundo da da política dunha maneira moi forte, pero tamén é certo que as cousas ou as facemos quenes pensamos que podemos facelas, ou as fan outros”, y en referencia a esos otros, añadía “se pasamos de política, os que van a tomar decisións son persoas que non teñan esa formación e non teñan esa personalidade que debe rexer para adoptar as mellores decisións”.
Menor reiteró que seguirá hablando con todas las formaciones, pero trazó la línea roja “en quen fai política mediante o insulto”.
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